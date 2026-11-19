Prezydent Ukrainy oświadczył, że zdaje sobie sprawę z zagrożeń dla własnego życia, w szczególności z możliwości zamachu ze strony Rosji. Jednocześnie, jak sam stwierdził, nie może nieustannie skupiać się na niebezpieczeństwie, choć ukraińskie służby specjalne wielokrotnie ostrzegały przed potencjalnymi zamachami.

Podczas rozmowy dziennikarz NBC News Richard Engel zapytał Zełenskiego, czy obawia się on, że rosyjski dyktator Władimir Putin może wydać rozkaz zabicia go w odpowiedzi na ukraińskie ataki dalekiego zasięgu na terytorium Rosji.

Dziennikarz wspomniał o wcześniejszych próbach zamachów na prezydenta Ukrainy, w tym o prawdopodobnych przygotowaniach do ataku podczas jego pobytu w Polsce. Zełenski odpowiedział, że zdaje sobie sprawę z niebezpieczeństwa, jakie towarzyszy jego pracy w czasie wojny. Jak powiedział, ukraińscy żołnierze codziennie ryzykują życie dla dobra swojego kraju i przyszłości kolejnych pokoleń.

„Wiemy, że możemy zginąć. Ale nasi żołnierze walczą o nasz kraj, o przyszłość naszych dzieci i wnuków” – powiedział prezydent.

Następnie Engel zapytał, czy dobrze zrozumiał, że Zełenski jest gotów umrzeć dla dobra Ukrainy. Prezydent odpowiedział, że po prostu wypełnia obowiązki głowy państwa.

Według prezydenta rosyjskie służby specjalne wielokrotnie próbowały zorganizować zamachy na jego życie. Ukraińscy wywiadowcy, przedstawiciele sił bezpieczeństwa i ochrona regularnie ostrzegają głowę państwa przed potencjalnymi zagrożeniami. Radzą mu zmieniać plany na dzień i na noc oraz wzmacniać środki bezpieczeństwa.

Jednocześnie Zełenski podkreślił, że nie może nieustannie żyć zgodnie z zasadami dyktowanymi przez strach. Wyjaśnił, że nadmierne skupianie się na własnym bezpieczeństwie byłoby sprzeczne z wartościami, o które walczy Ukraina.

„Ale nie mogę tak żyć. W przeciwnym razie nie będzie to życie, o które walczymy. Walczymy o wolność” – podkreślił głowa państwa.

Źródło: NBC News

Zelenski wymienił również warunek, na jakich Trump i Xi mogą zmusić Rosję do zaprzestania wojny.

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