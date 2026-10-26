Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski spodziewa się, że trójstronne spotkanie przedstawicieli Ukrainy, Stanów Zjednoczonych i Rosji odbędzie się na początku listopada.

Głowa państwa poinformowała przewodniczącego litewskiego parlamentu o spotkaniach w Oslo oraz o ogólnej sytuacji w procesie negocjacyjnym.

„Liczymy, że trójstronne spotkanie delegacji amerykańskiej, ukraińskiej i rosyjskiej odbędzie się już na początku listopada” – zaznaczył Zełenski.

Podczas spotkania strony szczegółowo omówiły również kwestię integracji Ukrainy z Unią Europejską oraz priorytety litewskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej w pierwszej połowie 2027 roku.

Zełenski podkreślił znaczenie otwarcia pozostałych dwóch klastrów negocjacyjnych dla Ukrainy do końca 2026 roku. Jest to konieczne, aby podczas prezydencji Litwy można było rozpocząć zamykanie rozdziałów negocjacyjnych.

Wcześniej rzecznik dyktatora z Kremla, Dmitrij Pieskow, oświadczył, że decyzja o wznowieniu rozmów pokojowych z Ukrainą nie przewiduje zaprzestania działań wojennych.

Zelenski napisał o tym na swoim kanale w Telegramie po spotkaniu z przewodniczącym Sejmu Litwy Juozasem Olekasem.

Przypomnijmy, że Rosja będzie kontynuować ataki na Ukrainę pomimo trójstronnych rozmów – twierdzi Kreml.

Wcześniej doradca rosyjskiego dyktatora Jurij Uszakow oświadczył, że negocjacje w sprawie zakończenia wojny na Ukrainie planuje się przeprowadzić w pierwszej połowie listopada w Abu Zabi w formacie trójstronnym z udziałem Ukrainy, USA i Rosji.

Oświadczenie rosyjskiego dyktatora Władimira Putina o zgodzie na wznowienie rozmów pokojowych z Ukrainą nie gwarantuje jeszcze ich faktycznego przeprowadzenia. Wyniki wszelkich kontaktów należy oceniać na podstawie wyników spotkań, a nie przed ich rozpoczęciem – uważa prezydent Wołodymyr Zełenski.

Czytaj nas na