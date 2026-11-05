Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski liczy, że zwycięstwo Partii Demokratycznej w wyborach uzupełniających w USA pomoże Kijowowi uzyskać większe wsparcie ze strony Stanów Zjednoczonych. Chodzi zarówno o pomoc finansową, jak i dostawy broni.

Zdaniem ukraińskiego przywódcy wzmocnienie wsparcia ze strony Waszyngtonu może wpłynąć na stanowisko rosyjskiego dyktatora Władimira Putina.

Zełenski zaznaczył, że Demokraci otwarcie opowiadają się za wsparciem Ukrainy i przywróceniem bliższych stosunków między Stanami Zjednoczonymi a Europą. Jednocześnie prezydent podziękował również republikanom, którzy wspierają Kijów.

„Jestem również wdzięczny republikanom, ale to demokraci bardzo wyraźnie mówią o wsparciu dla Ukrainy i udzielaniu jej pomocy. Mówią o przywróceniu więzi między Stanami Zjednoczonymi a Europą. Dlatego istnieje nadzieja, że powstanie równowaga sił i otrzymamy większe wsparcie” – powiedział Zełenski.

Oczekiwania prezydenta wiążą się z wynikami wyborów uzupełniających w USA. Zgodnie z ich wynikami od 2027 roku Demokraci będą kontrolować obie izby Kongresu.

Według Zełenskiego, jeśli amerykański Kongres zacznie opowiadać się za szeroko zakrojonym wsparciem finansowym i wojskowym dla Ukrainy, może to stać się dodatkowym czynnikiem wywierającym presję na Moskwę.

„Jeśli Kongres zacznie teraz mówić o potężnym wsparciu finansowym lub pomocy wojskowej, tak jak robi to i pokazuje dzisiaj Europa, będzie to coś pozytywnego, co wpłynie na Putina” – podkreślił ukraiński przywódca.

Informuje o tym agencja Reuters.

Partia Demokratyczna w USA odniosła znaczące zwycięstwa w wyborach uzupełniających 3 listopada, umacniając swoją pozycję w obu izbach Kongresu. Wyniki głosowania stanowiły poważny cios dla prezydenta Donalda Trumpa w kontekście niezadowolenia wyborców z sytuacji gospodarczej i wojny z Iranem.

Demokraci zdobyli wystarczającą liczbę mandatów, by przejąć kontrolę nad Izbą Reprezentantów i Senatem USA w wyborach uzupełniających. Chińscy użytkownicy mediów społecznościowych zareagowali na ten wynik w różny sposób: część krytykowała amerykański system polityczny, inni dyskutowali o tym, jak dalszy wpływ polityczny prezydenta Donalda Trumpa może wpłynąć na interesy Pekinu.

W USA, według prognozy Decision Desk HQ, demokrata Sam Forstag wygrywa wybory do Izby Reprezentantów z 1. okręgu wyborczego stanu Montana. Wyprzedza on kandydata Partii Republikańskiej Aarona Flinta w walce o wolny mandat.

Członek Izby Reprezentantów USA z 7. okręgu wyborczego w stanie Wirginia, pochodzenia ukraińskiego, Jewhen Windman, został ponownie wybrany do Kongresu. Odniósł przekonujące zwycięstwo nad kandydatem Partii Republikańskiej, Dougiem A. Ollivantem.

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