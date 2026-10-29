Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski odznaczył państwowymi odznaczeniami 390 żołnierzy Gwardii Narodowej, policjantów i strażników granicznych. Spośród nich 177 otrzymało odznaczenia pośmiertnie.

Odznaczenia państwowe przyznano za zasługi w obronie Ukrainy.

Zgodnie z dokumentem obrońcy zostali odznaczeni za osobistą odwagę wykazaną w obronie suwerenności państwowej i integralności terytorialnej Ukrainy oraz za bezinteresowną służbę na rzecz narodu ukraińskiego.

Prezydent pośmiertnie przyznał odznaczenia „Krzyż za zasługi bojowe” starszemu żołnierzowi Maksymowi Graczowowi, sierżantowi Denysowi Kowalowi, starszemu żołnierzowi Dmytrowi Martynenkowi oraz sierżantowi Dawidowi Moskajewowi.

Orderem Bogdana Chmielnickiego II stopnia odznaczono pułkownika Siergieja Karpusiewa oraz pośmiertnie majora Olega Mudraka.

Prezydent odznaczył również 22 obrońców Orderem Bogdana Chmielnickiego III stopnia, z czego dziesięciu otrzymało odznaczenie pośmiertnie.

Orderem Danila Galickiego zostali odznaczeni porucznik Ihor Żygrin, młodszy sierżant Serhij Karakaj, kapitan Oleksandr Karkacz, starszy porucznik Ihor Metlušan, podpułkownik Jurij Andrusza, major Ostap-Iwan Kowalczuk, pułkownik Oleksandr Mandziuk, pułkownik Serhij Melnyk, szeregowy Leonid Niu oraz starszy szeregowy Leonid Perminow.

Obrońcy zostali również odznaczeni orderami „Za męstwo” I–III stopnia oraz medalami „Za służbę wojskową na rzecz Ukrainy”, „Za nienaganną służbę”, „Obrońcy Ojczyzny” i „Za uratowane życie”.

Odpowiedni dekret nr 1071/2026 z dnia 29 października został opublikowany na stronie internetowej głowy państwa.

Zelenski odznaczył rozpoznawców Państwowej Służby Granicznej.

Zelenski odznaczył 135 ukraińskich żołnierzy, z czego 77 pośmiertnie

Zełenski odznaczył ukraińskich żołnierzy z okazji Dnia Obrońców i Obrończyń Ukrainy.

Czytaj nas na