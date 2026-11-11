Prezydent Wołodymyr Zełenski oświadczył, że zaostrzenie sytuacji na Bliskim Wschodzie ma wpływ na bezpieczeństwo Ukrainy oraz na zaopatrzenie jej systemów obrony przeciwlotniczej.

Jak powiedział, podczas poszukiwań rakiet do systemów Patriot, niezbędnych do ochrony ukraińskich miast przed rosyjskimi atakami balistycznymi, Ukraina boryka się z niedoborem, ponieważ część amunicji jest kierowana na Bliski Wschód.

Zełenski podkreślił, że z tego powodu ukraińskie miasta narażone są na ryzyko pozostawania bez wystarczającej ilości środków do przechwytywania rosyjskich rakiet balistycznych. Podkreślił również, że wojny i ich skutki nie pozostają zjawiskiem lokalnym.

Źródło: Wołodymyr Zełenski

Niemcy nie mogą już przekazać Ukrainie systemów obrony przeciwlotniczej Patriot. Obecnie zasoby tego kraju zostały wyczerpane. Poinformował o tym minister obrony RFN Boris Pistorius.

Prezydent Wołodymyr Zełenski oświadczył, że Ukraina nie może czekać latami na dostawy rakiet do systemów Patriot, ponieważ Rosja nadal atakuje infrastrukturę energetyczną i przygotowuje się do bardziej intensywnego stosowania rakiet balistycznych zimą.

Stany Zjednoczone nadal bez opóźnień dostarczają Ukrainie pociski do systemów obrony przeciwlotniczej Patriot oraz uzbrojenie w ramach inicjatywy PURL, finansowanej przez europejskich sojuszników.

Czytaj nas na