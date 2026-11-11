Prezydent Wołodymyr Zełenski podkreślił, że świat potrzebuje nowego podejścia do bezpieczeństwa i obrony.

Jak stwierdził, współczesne wojny ulegają zmianom w wyniku masowego wykorzystania tanich dronów bojowych, a także przekształcenia szlaków morskich w narzędzie wywierania presji.

Jako przykład podał Cieśninę Ormuz, a wydarzenia wokół niej wpłynęły na światowe ceny surowców energetycznych i koszty życia. Zełenski zaznaczył również, że rosyjska blokada Morza Czarnego ma konsekwencje nie tylko dla Ukrainy, ale także dla Egiptu i krajów Azji Południowej.

Prezydent ostrzegł przed możliwym powtórzeniem się podobnego scenariusza na Morzu Bałtyckim i innych strategicznie ważnych szlakach morskich oraz zadał pytanie, kto będzie bronił interesów Europy.

Źródło: „>Wołodymyr Zełenski

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wraz z królem, księciem koronnym i premier Danii spotkał się z przedstawicielami około 70 duńskich przedsiębiorstw. Podczas spotkania strony omówiły rozszerzenie współpracy w dziedzinie obronności i gospodarki, w szczególności wspólną produkcję morskich dronów, sprzętu radarowego oraz komponentów do przyszłego systemu Freyja.

11 listopada prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zwrócił się do posłów duńskiego parlamentu, Folketingu. Był pierwszym głową państwa zagranicznego, który przemawiał z trybuny głównej sali duńskiego parlamentu.

Zełenski zażartował, że jedyną rzeczą, której można dziś żałować, jest brak wspólnej granicy między Ukrainą a Danią. Jak powiedział, w Danii są „znacznie lepsi sąsiedzi”.

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