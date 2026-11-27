Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył, że władze dołożą wszelkich starań, aby chronić Kijów przed rosyjskimi atakami. Jak powiedział, Ukraina wykorzysta wszystkie możliwe środki do obrony stolicy w obliczu zbliżającej się trudnej zimy.

„Będziemy bronić naszej stolicy za wszelką cenę. To nie pierwszy raz. Niestety, to nie pierwsza taka zima. Ale potrzebujemy naszej stolicy. Bez stolicy nie będzie kraju” – podkreślił głowa państwa.

Według Zełenskiego rosyjskie ataki na infrastrukturę energetyczną i obiekty logistyczne utrudniają życie w stolicy. Atakom uległy również mosty nad Dnieprem, co może doprowadzić do podziału miasta na części. Z powodu przerw w dostawach energii elektrycznej i problemów logistycznych niektóre przedsiębiorstwa już wstrzymały działalność. Część mieszkańców wyjechała ze stolicy na zimę.

Informacja ta pochodzi z wywiadu udzielonego przez niego dla BBC.

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