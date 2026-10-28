Zelenski oświadczył, że Rosja odrzuca pokój pomimo braku zwycięstw na polu bitwy

Federacja Rosyjska kontynuuje działania wojenne i odrzuca wszelkie kompromisy mające na celu zakończenie wojny, pomimo braku strategicznych sukcesów na froncie. Stwierdził to 28 października prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podczas rozmowy z mediami.

Głowa państwa podkreśliła, że rosyjskie kierownictwo nie wykazuje gotowości do zaprzestania agresji, co stanowi wyzwanie dla całej społeczności międzynarodowej. Zełenski podkreślił, że przeciwdziałanie dalszej eskalacji i doprowadzenie do zakończenia wojny jest możliwe jedynie pod warunkiem utrzymania silnej konsolidacji i siły międzynarodowych partnerów Ukrainy.

Źródło: Kancelaria Prezydenta Ukrainy.

Ukraina liczy, że trójstronne spotkanie na szczeblu zespołów negocjacyjnych w Abu Zabi odbędzie się w dniach 6–10 listopada. Poinformował o tym prezydent Wołodymyr Zełenski po rozmowach z premierem Holandii Robem Jettenem. Jednocześnie data zależy od gotowości strony amerykańskiej, a miejsce spotkania może ulec zmianie ze względu na sytuację na Bliskim Wschodzie.

Prezydent USA Donald Trump zapowiedział spotkanie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim i przywódcą Rosji Władimirem Putinem. Jak powiedział, może ono odbyć się wkrótce.

Wcześniej Sybiga wezwał do spotkania Zełenskiego i Putina w celu omówienia kwestii pokoju.

Kanclerz Niemiec Friedrich Merz oświadczył, że Stany Zjednoczone i Rosja nie będą w stanie uzgodnić zakończenia wojny bez udziału Ukrainy.

Prezydent Finlandii Alexander Stubb i premier Norwegii Jonas Gar Søre podczas rozmowy telefonicznej z Władimirem Putinem przekazali mu wiadomość dotyczącą przyszłych negocjacji w sprawie zakończenia wojny na Ukrainie. Doradca prezydenta Rosji Jurij Uszakow twierdzi, że europejscy przywódcy poinformowali o gotowości Władimira Zełenskiego do bezpośrednich rozmów z szefem Kremla.

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