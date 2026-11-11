Mężczyźni w wieku poborowym, którzy wyjechali za granicę, muszą powrócić na Ukrainę. Jednocześnie prezydent Wołodymyr Zełenski przyznał, że kwestia ta nie jest prosta, ponieważ ludzie opuszczali kraj w różnych okolicznościach.

Według prezydenta wojna spowodowała rozdzielenie wielu rodzin – mężczyźni pozostają na froncie, a żony z dziećmi wyjeżdżają za granicę i długo się nie widzą.

Z tego powodu wiele rodzin się rozpadło, dlatego bardzo trudno jest udzielić jednoznacznej odpowiedzi na temat deportacji lub powrotu Ukraińców.

„Oczywiście chciałbym, aby ludzie, którzy uciekli z Ukrainy, a jeśli są w wieku poborowym, przebywali na Ukrainie, i chcielibyśmy, aby powrócili. Jest to jednak bardzo złożona kwestia, ponieważ istnieje wiele różnych okoliczności, dla których ludzie wyjechali” – zaznaczył głowa państwa.

Oświadczenie to wygłosił prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podczas briefingu z premierem Irlandii Michałem Martinem.

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