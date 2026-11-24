Ukraina nie otrzymuje niezbędnej liczby pocisków przechwytujących do systemów Patriot.

Zelenski stwierdził, że opóźnienia w dostawach sprawiają wrażenie, jakby Stany Zjednoczone podążały w tym samym kierunku, co plany Putina mające na celu zmuszenie Ukrainy do niekorzystnych kompromisów.

Według prezydenta Rosja planuje zimą przeprowadzić ataki na duże miasta, w szczególności na Kijów, Dniepr, Odessę, Charków i Zaporoże, aby złamać Ukrainę poprzez brak obrony przeciwlotniczej i zmusić ją do wycofania się z Donbasu.

Zełenski zwrócił również uwagę na problemy z łącznością satelitarną Starshield oraz dostawami rakiet przeciwrakietowych, określając tę sytuację jako bardzo niekomfortową politycznie dla USA.

Źródło: Bloomberg

Licencje na produkcję ukraińskich rakiet Patriot w USA utknęły w Pentagonie. Prawdopodobnie wynika to ze stanowiska prezydenta Donalda Trumpa w tej sprawie.

Przypomnijmy, że prezydent Wołodymyr Zełenski oświadczył, iż zaostrzenie sytuacji na Bliskim Wschodzie wpływa na bezpieczeństwo Ukrainy i zapewnienie jej systemów obrony przeciwlotniczej.

Niemcy nie mogą już przekazać Ukrainie systemów obrony przeciwlotniczej Patriot. Obecnie zasoby w tym kraju są wyczerpane. Poinformował o tym minister obrony RFN Boris Pistorius.

Prezydent Wołodymyr Zełenski oświadczył, że Ukraina nie może czekać latami na dostawy rakiet do systemów Patriot, ponieważ Rosja nadal atakuje infrastrukturę energetyczną i przygotowuje się do bardziej intensywnego stosowania rakiet balistycznych zimą.

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