Żeleznyak opowiedział o zmianach w zaktualizowanym projekcie uchwały dotyczącej rezerwacji pracowników

Zaktualizowana wersja projektu uchwały w sprawie rezerwacji pracowników z dnia 23 października jest łagodniejsza w porównaniu z poprzednią wersją z dnia 9 października. Jednocześnie dokument przewiduje nowe ograniczenia dla niektórych przedsiębiorstw i organizacji.

Według Jarosława Żelezniaka, dopracowany projekt uchwały przewiduje szereg zmian dotyczących kwot rezerwacji, rozpatrywania wniosków oraz potwierdzania statusu przedsiębiorstw.

Kompleks obronno-przemysłowy i energetyka. W przypadku tych sektorów proponuje się zwiększenie kwoty rezerwacji z 85% do 95%. Rezerwacja ma przy tym obejmować wszystkich pracowników zaangażowanych w produkcję. Obecnie w tych branżach obowiązuje 100-procentowa rezerwacja.

Zaopatrzenie w ciepło i gospodarka wodno-kanalizacyjna. Z dokumentu usunięto propozycję obniżenia kwoty rezerwacji do 60%. Obecny wskaźnik pozostanie na poziomie 75%.

Obliczanie kwoty 50%. Ponownie proponuje się uwzględnienie w podstawie obliczeniowej pracowników, którzy już korzystają z odroczenia.

Terminy rozpatrywania wniosków. Planuje się ustanowienie dla Centrum Koordynacyjnego jasnych terminów rozpatrywania spraw dotyczących rezerwacji: do jednego miesiąca w zwykłych przypadkach i siedem dni – w sprawach pilnych.

Zgodnie ze zaktualizowanym projektem obecne statusy i ustalone limity pozostaną w mocy do upływu określonego terminu.

Proponuje się również, aby nie uwzględniać jako podstawy do wprowadzenia ograniczeń zadłużenia powstałego w wyniku braku wypłat z budżetu państwowego lub lokalnego.

Osobno przewidziano zamknięty wykaz 13 branż, których przedstawiciele będą mogli ubiegać się o odpowiedni status zgodnie z określoną procedurą.

Jednocześnie edukacja, nauka, sektor usług i media nie znalazły się na tej liście. Dla przedstawicieli tych sektorów planuje się zachować możliwość składania wniosków za pośrednictwem Centrum.

Zaktualizowany dokument przewiduje ograniczenia dla organizacji donatorskich i projektów międzynarodowej pomocy technicznej.

Proponuje się, aby na jeden projekt można było zarezerwować nie więcej niż siedmiu pracowników.

Ponadto planuje się sprawdzenie wszystkich istniejących statusów przedsiębiorstw w ciągu 10 dni. Jeśli kryterium, na podstawie którego organizacja uzyskała dany status, zostanie usunięte z dokumentu, status ten może zostać cofnięty.

Jarosław Żelezniak zwrócił również uwagę na przepis dotyczący cofnięcia statusu na zalecenie Centrum.

„Uchylenie statusu na zalecenie Centrum pozostało – teraz stanowi to »podstawę do rozpatrzenia«, w szczególności na wniosek organów ścigania” – zaznaczył poseł.

Według Jarosława Żelezniaka dokument nie jest jeszcze ostateczny, a jego ostateczna wersja nie została jeszcze przygotowana. Dlatego proponowane przepisy mogą ulec dalszym zmianom przed podjęciem ostatecznej decyzji.

Poinformował o tym poseł Jarosław Żelezniak.

Wcześniej premier Serhij Korecki oświadczył, że rząd zrewiduje kryteria określania przedsiębiorstw o krytycznym znaczeniu, a 100-procentowa rezerwa nie będzie już automatyczna nawet w przypadku energetyki i przemysłu obronnego.

Rada Ministrów Ukrainy utworzyła Centrum Koordynacyjne ds. organizacji rezerwacji osób podlegających obowiązkowi wojskowemu, doprecyzowała definicję przedsiębiorstw o krytycznym znaczeniu oraz zleciła przegląd kryteriów branżowych i regionalnych. Rząd zaktualizował również maksymalne limity rezerwacji dla poszczególnych kategorii przedsiębiorstw.

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