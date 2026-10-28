Żeleznyak opowiedział, ile zarabia w mediach społecznościowych i na co przeznacza te pieniądze

Poseł Jarosław Żelezniak opowiedział, ile pieniędzy zarabia dzięki ruchowi w sieci, na co je wydaje i dlaczego samodzielnie prowadzi swoje konta w mediach społecznościowych. Jak twierdzi, zysk wynosi około 1000 dolarów i jest przeznaczany przede wszystkim na utrzymanie zespołu. Pozostałe środki poseł przeznacza na cele charytatywne lub inwestuje w obligacje wojskowe.

Aktywność posła w mediach społecznościowych oraz popularność jego kanału na Telegramie pojawiły się spontanicznie — w związku z brakiem oficjalnych transmisji z posiedzeń Rady Najwyższej.

Jak twierdzi Żelezniak, zaczął wyjaśniać decyzje parlamentu prostym i zrozumiałym językiem, aby wyborcy i przedstawiciele biznesu mogli zrozumieć, nad czym dokładnie głosują posłowie.

Parlamentarzysta podkreśla, że nie dąży do przekształcenia swojego kanału w pełnoprawny holding medialny. Postrzega go przede wszystkim jako narzędzie komunikacji politycznej ze społeczeństwem.

Wszystkie posty Żeleznyak pisze osobiście, dlatego publikacje zależą bezpośrednio od jego harmonogramu.

„Siedzimy tu teraz razem z wami... I w tym czasie nie pojawi się żaden post. Ponieważ to ja go piszę. I tylko tak to działa” – podkreślił poseł.

Wyjaśnił również, że nie publikuje wpisów, gdy spędza czas z synem. W szczególności podczas wieczornego czytania bajek od 21:00 do 21:30 nie należy oczekiwać od niego nowych wiadomości.

Jednocześnie w pracy zespołu aktywnie wykorzystuje się sztuczną inteligencję. Według Żelezniaka narzędzia AI pomagają wykonywać rutynowe zadania i analizować duże zbiory danych.

W szczególności subskrypcje zaawansowanych modeli sztucznej inteligencji, takich jak Claude za 200 dolarów, pozwalają zautomatyzować techniczne przetwarzanie treści, wykrywanie duplikatów oraz analizę opinii czytelników.

Odpowiadając na pytanie o dochody z blogowania, poseł zaznaczył, że osiąga pewien zysk z mediów społecznościowych, jednak nie uważa się za lidera pod względem zasięgu.

„Mam pewien zysk… To około 1000 dolarów, które przeznaczam właśnie na utrzymanie zespołu. Dlatego resztę przekazujemy na cele charytatywne lub na obligacje wojskowe, jeśli coś zostanie” – wyjaśnił Żelezniak.

Jeśli chodzi o liczbę wyświetleń, według niego wśród kolegów z parlamentu na czele znajduje się Mykoła Dawidjuk.

Jako główny cel obecności w mediach społecznościowych Żeleznyak wymienia nie zarabianie na ruchu, ale możliwość bezpośredniej komunikacji ze społeczeństwem i uzyskiwania informacji zwrotnej.

Poseł wykorzystuje również swoją rozpoznawalność, aby zwracać uwagę na ważne dla państwa decyzje — od kwestii budżetowych po przeciwdziałanie schematom korupcyjnym.

Tak więc, według słów Żelezniaka, jego profile w mediach społecznościowych pozostają przede wszystkim narzędziem komunikacji i wywierania wpływu na procesy społeczne, a uzyskane środki pomagają finansować pracę zespołu i wspierać inicjatywy charytatywne.

O tym Jarosław Żelezniak opowiedział w wywiadzie w ramach projektu „Nie przerywajcie” z Włodzimierzem Kurennym.

Przypomnijmy, że poseł Jarosław Żelezniak podczas rozpatrywania poprawki dotyczącej podwyższenia wynagrodzeń ukraińskich żołnierzy stwierdził, że konieczne jest podwyższenie pensji parlamentarzystów.

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