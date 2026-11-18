Uszkodzenie mostu w Kerczu spowodowało na okupowanym półwyspie kolejki na stacjach benzynowych, obawy związane z możliwymi zakłóceniami w dostawach paliwa oraz odwołania rezerwacji turystycznych. Jednocześnie część mieszkańców Krymu nie ukrywa zadowolenia z kolejnej porażki rosyjskich okupantów, choć otwarte okazywanie takich emocji jest niebezpieczne.

Według lokalnych mieszkańców, po pojawieniu się informacji o zniszczeniu mostu w nocy z poniedziałku na wtorek, 17 listopada, na krymskich stacjach benzynowych ustawiły się kolejki. Ludzie spieszyli się, by zaopatrzyć się w benzynę, obawiając się zakłóceń w dostawach paliwa z kontynentalnej Rosji. Chociaż już w środę rano benzyna ponownie pojawiła się na niektórych stacjach benzynowych, panika nie ustąpiła.

Władze okupacyjne i kontrolowani przez nie blogerzy próbowali uspokoić ludność, zapewniając, że uszkodzenia zostaną szybko usunięte. Jednak, jak relacjonują rozmówcy gazety, takie oświadczenia nie przekonały wielu mieszkańców półwyspu.

Konsekwencje odczuwa również branża turystyczna. Według pracownicy biura podróży w Symferopolu Rosjanie zaczęli już odwoływać rezerwacje na ferie noworoczne i domagać się zwrotu pieniędzy. Właściciel mini-hotelu w pobliżu Sudaka również poinformował o pierwszych anulacjach rezerwacji i wyraził obawy dotyczące sezonu zimowego oraz przyszłego sezonu letniego.

Jednocześnie reakcja mieszkańców Krymu jest niejednoznaczna. Część ludzi cieszy się z uszkodzenia mostu, ale jednocześnie zdaje sobie sprawę z możliwych konsekwencji bytowych i gospodarczych. W szczególności mogą pojawić się problemy z powrotem dzieci uczących się poza półwyspem, podróżami do krewnych, dostawami towarów oraz funkcjonowaniem branży turystycznej.

Niektórzy mieszkańcy Krymu, którzy popierają Ukrainę, ze względu na niebezpieczeństwo związane z otwartym wyrażaniem swoich poglądów, zapraszają przyjaciół i krewnych „na świąteczną kawę”, nie wyjaśniając prawdziwego powodu spotkania.

Rozmówcy CEMAAT zaznaczają również, że uszkodzenie mostu nie było dla nich zaskoczeniem. Niektórzy mieszkańcy Krymu przypuszczali, że prędzej czy później most ponownie zostanie zaatakowany, zwłaszcza po atakach na rosyjskie tankowce i obiekty energetyczne.

Jedna z mieszkanek Symferopola przyznała, że najbardziej zaskoczyło ją nie samo zdarzenie, ale brak silnych emocji po tym, jak w końcu doszło do długo oczekiwanego uszkodzenia mostu. Według niej, pomimo wieloletnich zapewnień rosyjskiej propagandy o bezpieczeństwie tej konstrukcji, jej zniszczenie zostało przyjęte niemal jako coś zwyczajnego.

O nastrojach mieszkańców Krymu informuje serwis CEMAAT.

Wcześniej w sieci opublikowano nagranie przedstawiające zawalenie się łuku mostu kerczeńskiego.

W nocy z 16 na 17 listopada most krymski ponownie znalazł się pod ostrzałem. O ataku poinformował gauleiter okupowanego Krymu Siergiej Aksjonow, zaznaczając, że ruch transportowy na moście został tymczasowo wstrzymany.

W nocy z 16 na 17 listopada most krymski ponownie znalazł się pod ostrzałem. Źródła OSINT donoszą o prawdopodobnym zawaleniu się łuku samochodowego mostu do wody, podczas gdy wyznaczone przez RFS władze okupacyjne Krymu ogłosiły wstrzymanie ruchu transportowego na moście.

Dowódca Sił Systemów Bezzałogowych Robert Brovdi, o pseudonimie Madyar, opublikował zdjęcia dronów, które wykorzystano do uderzenia na most kerczeński 17 listopada. Ujawnił również jednostki zaangażowane w tę wspólną operację.

Rosyjski dyktator Władimir Putin spotkał się z ministrem transportu Dmitrijem Jadrowym wkrótce po ataku dronów na most krymski, jednak nie zapytał o skutki uderzenia. Zamiast tego podczas spotkania w Kremlu omawiano rozwój branży transportowej oraz usprawnienie przewozów kolejowych, mimo że z powodu ataku pociągi miały kilkugodzinne opóźnienia.

Rzecznik rosyjskiego dyktatora Dmitrij Pieskow po raz pierwszy skomentował skutki ataku na most krymski, który miał miejsce 17 listopada. Według niego planowane jest przywrócenie przeprawy.

Czytaj nas na