48-letni mężczyzna wielokrotnie sprzedawał substancje zabronione. We wrześniu 2023 roku próbował przemycić do aresztu śledczego marihuanę i amfetaminę, ukrywając je w tubce pasty do zębów.

Wiosną 2024 roku funkcjonariusze organów ścigania odnotowali jeszcze dwa przypadki sprzedaży amfetaminy.

W jednym z nich mężczyzna zaangażował do dystrybucji znajomego, który z powodu choroby jest niepoczytalny.

Sąd skazał go na 6 lat i 1 miesiąc pozbawienia wolności wraz z konfiskatą mienia. Do czasu uprawomocnienia się wyroku skazany pozostanie w areszcie.

Źródło: Prokuratura obwodowa w Sumach



W Kijowie odbędzie się proces 33-letniej kobiety, która ukrywała narkotyki wśród ubrań

W Kijowie zatrzymano młodych mężczyzn, którzy podczas spaceru rozprowadzali narkotyki .

26-letni mieszkaniec Chmielnickiego, który był członkiem zorganizowanej grupy zajmującej się sprzedażą narkotyków, został skazany na 9 lat pozbawienia wolności z konfiskatą mienia. Wyrok wydano na podstawie ugody o przyznaniu się do winy zawartej z prokuratorem.

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