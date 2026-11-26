Grupą lotniczą, która brała udział w nalocie na szkołę w Komyshuwasi w obwodzie zaporoskim, dowodził 36-letni rosyjski żołnierz Jarosław Borodin.

Informacje te pochodzą z dochodzenia przeprowadzonego przez serwis „Slidstvo.Info”. W momencie ataku Borodin stał na czele taktycznej grupy lotniczej nr 5 Specjalnej Grupy Bojowej Zgrupowania Lotnictwa Rezerwowego Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej; w armii rosyjskiej służy od 14 lat, od 2023 roku bierze udział w wojnie przeciwko Ukrainie i mieszka w miejscowości Oktjabrskoe w obwodzie wołgogradzkim, niedaleko lotniska „Marynowka”.

Ponadto, na podstawie listy osób powiązanych z tą sprawą, opublikowanej wcześniej przez Główny Zarząd Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy, dziennikarze ustalili dane pozostałych osób: 42-letni Fiodor Zubakow, który zaplanował atak, jest szefem grupy rażenia ogniowego sztabu rosyjskiej grupy wojskowej „Dniepr”.

Zidentyfikowano również żołnierzy personelu lotniczego powiązanych z atakiem lub odpowiednią jednostką wojskową nr 77978 oraz pułkiem w Oktjabrskim: 31-letni kapitan Siergiej Jelisejew, starszy porucznik Rodion Plotnikow, porucznik Wadim Pierechrest, starszy porucznik Nikita Ignatiew, 37-letni kapitan Dmytro Zwieriew oraz 27-letni starszy porucznik Maksym Sokołenko.

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Źródło: śledztwo „Slidstvo.Info”.

Atak na Komyshuvasę może okazać się najkrwawszym atakiem Rosji na ludność cywilną – NYT.

W Komyshuwasi w obwodzie zaporoskim po trzech dniach poszukiwań odnaleziono ciała kolejnych dwóch osób, które zginęły w wyniku rosyjskiego nalotu 2 listopada. Na miejscu ataku znaleziono również fragmenty ciał ofiar.

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