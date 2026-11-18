W sieci opublikowano nagranie przedstawiające przejazd pociągu po części kolejowej mostu krymskiego po ataku. Na filmie z 18 listopada widać, że w części samochodowej obiektu brakuje łuku i przęsła drogowego.

Pomimo wybuchów i zniszczeń części samochodowej mostu ruch kolejowy przez Cieśninę Kerczeńską został przywrócony. W ten sposób ruch pociągów zapewnia częściowe przywrócenie połączeń logistycznych między Rosją a okupowanym Krymem.

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Źródło: Exilenova+

Wcześniej w sieci opublikowano nagranie przedstawiające zawalenie się łuku mostu kerczeńskiego.

W nocy z 16 na 17 listopada most krymski ponownie znalazł się pod ostrzałem. O ataku poinformował gauleiter okupowanego Krymu Siergiej Aksjonow, zaznaczając, że ruch transportowy na moście został tymczasowo wstrzymany.

W nocy z 16 na 17 listopada most krymski ponownie stał się celem ataku. Źródła OSINT donoszą o prawdopodobnym zawaleniu się łuku samochodowego mostu do wody, podczas gdy wyznaczone przez RF władze okupacyjne Krymu ogłosiły wstrzymanie ruchu transportowego na moście.

Dowódca Sił Systemów Bezzałogowych Robert Brovdi, o pseudonimie Madyar, opublikował zdjęcia dronów, które wykorzystano do uderzenia na most kerczeński 17 listopada. Ujawnił również jednostki zaangażowane w tę wspólną operację.

Rosyjski dyktator Władimir Putin spotkał się z ministrem transportu Dmitrijem Jadrowym wkrótce po ataku dronów na most krymski, jednak nie zapytał o skutki uderzenia. Zamiast tego podczas spotkania w Kremlu omawiano rozwój branży transportowej oraz usprawnienie przewozów kolejowych, mimo że z powodu ataku pociągi miały kilkugodzinne opóźnienia.

Rzecznik rosyjskiego dyktatora Dmitrij Pieskow po raz pierwszy skomentował skutki ataku na most krymski, który miał miejsce 17 listopada. Według niego planowane jest przywrócenie przeprawy.

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