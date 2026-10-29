27 listopada w Kijowie, na terenie Narodowego Kompleksu „Expocentrum Ukrainy” (WDNG), rozpocznie się impreza „Zimowa Kraina”. W tym sezonie ponownie przygotowano dla odwiedzających przestrzeń do zimowego wypoczynku z atrakcjami dla dzieci i dorosłych.

Na terenie kompleksu będzie działać ponad 20 tematycznych atrakcji, w tym lodowisko pod gołym niebem i jarmark bożonarodzeniowy. Organizatorzy obiecują również nowe atrakcje i odświeżone dekoracje świąteczne. Wstęp na teren „Zimowej Krainy” będzie bezpłatny.

Co nowego przygotowano dla gości „Zimowej Krainy”?



Teren kompleksu ozdobią świetlne figury reniferów, balony oraz centralna choinka z nowymi ozdobami i girlandami, które stworzą efekt rozgwieżdżonego nieba.



Jedną z głównych nowości będzie „Jarmark ozdób choinkowych” w pawilonie nr 2. Będzie można tam nabyć autorskie ozdoby choinkowe, zapoznać się z tradycyjnymi ukraińskimi motywami bożonarodzeniowymi oraz zamówić u artysty spersonalizowany napis.



W pawilonie nr 1 zostanie urządzona „Rezydencja Świętego Mikołaja” z bajkowymi dekoracjami i przedstawieniami z udziałem Świętego Mikołaja i elfów. Obok zostanie ustawiony diabelski młyn o wysokości 28 metrów – jest to o połowę więcej niż poprzedni.

Jakie atrakcje będą dostępne na terenie VDNG zimą?

Centralnym punktem programu tradycyjnie będzie lodowisko pod gołym niebem o powierzchni 3000 metrów kwadratowych. Obok niego zostanie ustawiony pociąg i wieża z zegarem, które stworzą atmosferę świątecznego dworca kolejowego. Powiększona zostanie również „Śnieżna piaskownica”, gdzie będzie można bawić się śniegiem i lepić bałwany. W „Cudownym świecie Pana Dyvka” goście zobaczą gigantyczne Cudowne Zwierzęta, będą mogli obejrzeć przedstawienie i otrzymać upominki.



Działają również znane gościom atrakcje: park rozrywki z nową atrakcją „Hawk”, obracającą się o 360 stopni, karuzelą „Wielka Łańcuchowa”, pokojami zagadek, zjeżdżalniami, „Świąteczną Fabryką Marzeń”, „Shumiland”, „Muzeum Nauki” oraz inne miejsca do odpoczynku.



Na jarmarku bożonarodzeniowym będzie można skosztować świątecznych potraw i smakołyków, a także ogrzać się grzanym winem. Po terenie kompleksu będzie kursował „Północny Ekspres” z audioprzewodnikiem. W sumie w trakcie sezonu na terenie VDNG będzie działać ponad 20 tematycznych atrakcji dla dzieci i dorosłych.

Jak będzie funkcjonować „Zimowa Kraina” i jakie środki bezpieczeństwa zostały przewidziane?



Organizatorzy przygotowują kompleks na ewentualne przerwy w dostawie prądu: atrakcje będą zasilane z własnych generatorów, a do iluminacji wykorzystane zostanie energooszczędne oświetlenie LED. Przed sezonem zimowym na terenie VDNG zostaną również urządzone dodatkowe schronienia.



W sumie będą one rozmieszczone w 9 pawilonach. W przypadku alarmu powietrznego w bezpiecznych miejscach na terenie kompleksu i w jego pobliżu będzie mogło jednocześnie schronić się około 10 tysięcy osób.



„Zimowa kraina” będzie czynna codziennie od 27 listopada. W dni powszednie będzie można ją odwiedzać od godz. 12:00 do 21:00, a w weekendy i święta od godz. 10:00 do 21:00. Wstęp na teren VDNG pozostanie bezpłatny.



Informację tę podał zespół VDNG.

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