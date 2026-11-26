Zimowe przesilenie w 2026 roku przypada na 21 grudnia. Właśnie tego dnia na Ukrainie będzie najkrótszy dzień i najdłuższa noc w roku. Astronomiczny moment przesilenia nastąpi około godziny 22:50 czasu kijowskiego.

Po tej dacie dzień będzie stopniowo się wydłużał, a noce – skracały. Kiedy nastąpi przesilenie zimowe, jak długo potrwa najdłuższa noc i kiedy możemy spodziewać się większej ilości światła dziennego – opowiadamy poniżej.

W 2026 roku przesilenie zimowe nastąpi w poniedziałek, 21 grudnia, o godz. 22:50 czasu kijowskiego.

To zjawisko astronomiczne oznacza początek stopniowego wydłużania się dnia na półkuli północnej. Wcześniej Ukraina czeka na najkrótszy dzień i najdłuższą noc w roku.

Na przykład w Kijowie 21 grudnia Słońce będzie widoczne nad horyzontem przez około osiem godzin. Dokładna długość dnia zależy od położenia geograficznego: w regionach północnych będzie on nieco krótszy niż w południowych.

Zazwyczaj przesilenie zimowe przypada na 21 lub 22 grudnia. Data ta ulega zmianom ze względu na specyfikę ruchu Ziemi wokół Słońca oraz różnice między rokiem astronomicznym a kalendarzowym.

Przyczyną przesilenia zimowego jest nachylenie osi Ziemi. Ziemia obraca się wokół Słońca pod kątem około 23,5 stopnia, dlatego w ciągu roku półkula północna i południowa otrzymują różną ilość światła słonecznego.

W grudniu półkula północna jest najbardziej odwrócona od Słońca. Z tego powodu Słońce wznosi się nad horyzontem nie tak wysoko jak latem, a jego widoczna droga po niebie staje się najkrótsza.

Właśnie dlatego zimą świt jest późniejszy, zmrok następuje wcześniej, a ilość światła dziennego w ciągu doby jest najmniejsza.

Podczas zimowego przesilenia proces ten osiąga maksimum. Jednocześnie na półkuli południowej dzieje się odwrotnie: tam rozpoczyna się astronomiczne lato, a dzień staje się najdłuższy w roku.

Po 21 grudnia 2026 roku długość dnia na Ukrainie zacznie stopniowo wzrastać. Pierwsze zmiany będą nieznaczne, jednak z każdym tygodniem Słońce będzie coraz dłużej pozostawać nad horyzontem.

Wydłużanie się dnia potrwa do przesilenia letniego, które w 2027 roku przypadnie na 21 czerwca. Wtedy na półkuli północnej będzie najdłuższy dzień w roku.

Jednocześnie należy zwrócić uwagę na ważny niuans: najkrótszy dzień i najwcześniejszy zachód Słońca nie pokrywają się. W Kijowie Słońce zaczyna zachodzić najwcześniej już w połowie grudnia, a najpóźniej wschodzi pod koniec miesiąca. Dlatego nawet po zimowym przesileniu poranki przez pewien czas będą pozostawały ciemne.

Ponadto wydłużenie dnia nie oznacza, że zima od razu się skończy. W styczniu i lutym na Ukrainie nadal możliwe są silne mrozy. Ziemia i powietrze stopniowo oddają zgromadzone ciepło, dlatego najzimniejszy okres zimy zwykle nadchodzi już po grudniowym przesileniu.

Nasi przodkowie uważnie obserwowali cykle natury. Dzień, po którym noc zaczęła się skracać, a czas dzienny wydłużać, miał szczególne znaczenie dla wielu narodów.

W różnych kulturach przesilenie zimowe symbolizowało odrodzenie Słońca, zakończenie starego cyklu i początek nowego. Ludzie rozpalali ogniska, gromadzili się razem i odprawiali obrzędy poświęcone powrotowi światła.

Tradycja ukraińska również obfituje w zimowe zwyczaje i obrzędy. Święta Bożego Narodzenia, kolędowanie, przygotowywanie świątecznych potraw i spotkania rodzinne towarzyszą najciemniejszej porze roku.

Dzisiaj przesilenie zimowe pozostaje przede wszystkim ważnym wydarzeniem astronomicznym, które oznacza początek astronomicznej zimy i stopniowy powrót dłuższych dni.

Często zadawane pytania dotyczące przesilenia zimowego w 2026 roku

Kiedy nastąpi przesilenie zimowe w 2026 roku?

Przesilenie zimowe nastąpi 21 grudnia 2026 roku, w poniedziałek. Według czasu kijowskiego moment astronomiczny nastąpi około godziny 22:50.

Jak długo potrwa najdłuższa noc w roku?

W noc przesilenia zimowego czas trwania ciemnej pory doby będzie najdłuższy w całym roku. Dokładny czas zależy od położenia geograficznego. W Kijowie dzień będzie trwał około ośmiu godzin.

Kiedy dzień zacznie się wydłużać na Ukrainie?

Dzień zacznie stopniowo wydłużać się po przesileniu zimowym – od 22 grudnia 2026 roku. Początkowo zmiany będą prawie niezauważalne, ale z czasem Słońce będzie codziennie dłużej pozostawać nad horyzontem.

Kiedy będzie najdłuższy dzień w 2027 roku?

Przesilenie letnie w 2027 roku przypada na 21 czerwca. Będzie to najdłuższy dzień w roku na półkuli północnej.

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