Przesilenie zimowe 2026: kiedy nastąpi najdłuższa noc w roku i kiedy dni zaczną się wydłużać
Zimowe przesilenie w 2026 roku przypada na 21 grudnia. Właśnie tego dnia na Ukrainie będzie najkrótszy dzień i najdłuższa noc w roku. Astronomiczny moment przesilenia nastąpi około godziny 22:50 czasu kijowskiego.
Po tej dacie dzień będzie stopniowo się wydłużał, a noce – skracały. Kiedy nastąpi przesilenie zimowe, jak długo potrwa najdłuższa noc i kiedy możemy spodziewać się większej ilości światła dziennego – opowiadamy poniżej.
W 2026 roku przesilenie zimowe nastąpi w poniedziałek, 21 grudnia, o godz. 22:50 czasu kijowskiego.
To zjawisko astronomiczne oznacza początek stopniowego wydłużania się dnia na półkuli północnej. Wcześniej Ukraina czeka na najkrótszy dzień i najdłuższą noc w roku.
Na przykład w Kijowie 21 grudnia Słońce będzie widoczne nad horyzontem przez około osiem godzin. Dokładna długość dnia zależy od położenia geograficznego: w regionach północnych będzie on nieco krótszy niż w południowych.
Zazwyczaj przesilenie zimowe przypada na 21 lub 22 grudnia. Data ta ulega zmianom ze względu na specyfikę ruchu Ziemi wokół Słońca oraz różnice między rokiem astronomicznym a kalendarzowym.
Przyczyną przesilenia zimowego jest nachylenie osi Ziemi. Ziemia obraca się wokół Słońca pod kątem około 23,5 stopnia, dlatego w ciągu roku półkula północna i południowa otrzymują różną ilość światła słonecznego.
W grudniu półkula północna jest najbardziej odwrócona od Słońca. Z tego powodu Słońce wznosi się nad horyzontem nie tak wysoko jak latem, a jego widoczna droga po niebie staje się najkrótsza.
Właśnie dlatego zimą świt jest późniejszy, zmrok następuje wcześniej, a ilość światła dziennego w ciągu doby jest najmniejsza.
Podczas zimowego przesilenia proces ten osiąga maksimum. Jednocześnie na półkuli południowej dzieje się odwrotnie: tam rozpoczyna się astronomiczne lato, a dzień staje się najdłuższy w roku.
Po 21 grudnia 2026 roku długość dnia na Ukrainie zacznie stopniowo wzrastać. Pierwsze zmiany będą nieznaczne, jednak z każdym tygodniem Słońce będzie coraz dłużej pozostawać nad horyzontem.
Wydłużanie się dnia potrwa do przesilenia letniego, które w 2027 roku przypadnie na 21 czerwca. Wtedy na półkuli północnej będzie najdłuższy dzień w roku.
Jednocześnie należy zwrócić uwagę na ważny niuans: najkrótszy dzień i najwcześniejszy zachód Słońca nie pokrywają się. W Kijowie Słońce zaczyna zachodzić najwcześniej już w połowie grudnia, a najpóźniej wschodzi pod koniec miesiąca. Dlatego nawet po zimowym przesileniu poranki przez pewien czas będą pozostawały ciemne.
Ponadto wydłużenie dnia nie oznacza, że zima od razu się skończy. W styczniu i lutym na Ukrainie nadal możliwe są silne mrozy. Ziemia i powietrze stopniowo oddają zgromadzone ciepło, dlatego najzimniejszy okres zimy zwykle nadchodzi już po grudniowym przesileniu.
Nasi przodkowie uważnie obserwowali cykle natury. Dzień, po którym noc zaczęła się skracać, a czas dzienny wydłużać, miał szczególne znaczenie dla wielu narodów.
W różnych kulturach przesilenie zimowe symbolizowało odrodzenie Słońca, zakończenie starego cyklu i początek nowego. Ludzie rozpalali ogniska, gromadzili się razem i odprawiali obrzędy poświęcone powrotowi światła.
Tradycja ukraińska również obfituje w zimowe zwyczaje i obrzędy. Święta Bożego Narodzenia, kolędowanie, przygotowywanie świątecznych potraw i spotkania rodzinne towarzyszą najciemniejszej porze roku.
Dzisiaj przesilenie zimowe pozostaje przede wszystkim ważnym wydarzeniem astronomicznym, które oznacza początek astronomicznej zimy i stopniowy powrót dłuższych dni.
Często zadawane pytania dotyczące przesilenia zimowego w 2026 roku
Kiedy nastąpi przesilenie zimowe w 2026 roku?
Przesilenie zimowe nastąpi 21 grudnia 2026 roku, w poniedziałek. Według czasu kijowskiego moment astronomiczny nastąpi około godziny 22:50.
Jak długo potrwa najdłuższa noc w roku?
W noc przesilenia zimowego czas trwania ciemnej pory doby będzie najdłuższy w całym roku. Dokładny czas zależy od położenia geograficznego. W Kijowie dzień będzie trwał około ośmiu godzin.
Kiedy dzień zacznie się wydłużać na Ukrainie?
Dzień zacznie stopniowo wydłużać się po przesileniu zimowym – od 22 grudnia 2026 roku. Początkowo zmiany będą prawie niezauważalne, ale z czasem Słońce będzie codziennie dłużej pozostawać nad horyzontem.
Kiedy będzie najdłuższy dzień w 2027 roku?
Przesilenie letnie w 2027 roku przypada na 21 czerwca. Będzie to najdłuższy dzień w roku na półkuli północnej.
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