Gwiazda serialu „Gra o tron” Nikolaj Coster-Waldau obejrzał uszkodzony w wyniku ostrzału kompleks mieszkaniowy w Kijowie
Duński aktor, producent, scenarzysta i reżyser Nikolaj Coster-Waldau, znany z roli w serialu „Gra o tron”, odwiedził kompleks mieszkaniowy „Comfort Town” w dzielnicy Dniprowskiej w Kijowie, który ucierpiał w wyniku rosyjskiego ostrzału.
W piątek rano aktor spacerował po terenie kompleksu w towarzystwie ekip filmowych i rozmawiał z mieszkańcami uszkodzonych budynków. Koster-Waldau jest również ambasadorem dobrej woli Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP).
Wcześniej informowano, że aktor spędził pewien czas w schronie na jednej ze stacji metra w Kijowie.
„Celem tej wizyty jest podniesienie świadomości i próba upewnienia się, że ludzie nie zapomną: istnieje kraj, który radzi sobie, ale potrzebuje pomocy ze strony społeczności międzynarodowej, zwłaszcza w obliczu zbliżającej się zimy” – skomentował wówczas swój przyjazd do Kijowa.
Koster-Waldau jest ambasadorem dobrej woli Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju. Ukraińskiej widowni znany jest przede wszystkim z roli Jaime'a Lannistera w serialu HBO „Gra o tron”.
Informację tę podaje agencja Interfax-Ukraina.
Gwiazda „Gry o tron” Nikolaj Koster-Waldau przyjechał do Kijowa i ukrywał się przed alarmem w metrze.
Przypomnijmy, że premier Mołdawii Vasile Tofan przebywa z wizytą roboczą w stolicy Ukrainy w poniedziałek, 26 października.