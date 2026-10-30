Duński aktor, producent, scenarzysta i reżyser Nikolaj Coster-Waldau, znany z roli w serialu „Gra o tron”, odwiedził kompleks mieszkaniowy „Comfort Town” w dzielnicy Dniprowskiej w Kijowie, który ucierpiał w wyniku rosyjskiego ostrzału.

W piątek rano aktor spacerował po terenie kompleksu w towarzystwie ekip filmowych i rozmawiał z mieszkańcami uszkodzonych budynków. Koster-Waldau jest również ambasadorem dobrej woli Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP).

Wcześniej informowano, że aktor spędził pewien czas w schronie na jednej ze stacji metra w Kijowie.

„Celem tej wizyty jest podniesienie świadomości i próba upewnienia się, że ludzie nie zapomną: istnieje kraj, który radzi sobie, ale potrzebuje pomocy ze strony społeczności międzynarodowej, zwłaszcza w obliczu zbliżającej się zimy” – skomentował wówczas swój przyjazd do Kijowa.

Koster-Waldau jest ambasadorem dobrej woli Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju. Ukraińskiej widowni znany jest przede wszystkim z roli Jaime'a Lannistera w serialu HBO „Gra o tron”.

Informację tę podaje agencja Interfax-Ukraina.

Gwiazda „Gry o tron” Nikolaj Koster-Waldau przyjechał do Kijowa i ukrywał się przed alarmem w metrze.

Przypomnijmy, że premier Mołdawii Vasile Tofan przebywa z wizytą roboczą w stolicy Ukrainy w poniedziałek, 26 października.

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