Złota moneta o nominale 100 hrywien: Bank Narodowy zaprezentował monetę o wyjątkowym wzorze
Narodowy Bank Ukrainy oferuje kolekcjonerom pamiątkową monetę o nominale 100 hrywien, wykonaną ze złota. Moneta ta została poświęcona jednemu z najwybitniejszych zabytków starożytnych Ukrainy — Chersonesowi Tawryjskiemu. Według najnowszych danych dotyczących sprzedaży wartość monety wynosi 214 368 hrywien.
Obecnie w NBU podano:
- Obecnie w magazynie pozostało 327 monet.
- Sprzedaż monet jest ograniczona – każdy nabywca może kupić nie więcej niż 6 sztuk.
„Historię Chersonezu Tawryjskiego dzieli się na dwa okresy: starożytny (od założenia do IV w. n.e.) i średniowieczny (V–XV w.). Przez dwa tysiąclecia, w czasach rozkwitu starożytnej Grecji, Rzymu i Bizancjum Chersones był znaczącym ośrodkiem handlowym i kulturalnym na Półwyspie Krymskim, odgrywając szczególną rolę w stosunkach między Bizancjum a Rusią Kijowską” – czytamy w opisie monety.
Co wiadomo o monecie
- Moneta została wybita ze złota próby 900 w 2009 roku.
- Masa czystego metalu szlachetnego wynosi 31,1.
- Rand – z rowkami sektorowymi.
Jak wygląda moneta o nominale 100 hrywien z unikalnym wzorem
Na awersie monety (stronie przedniej) w centrum widnieje fragment starożytnej budowli oraz dzwon sygnałowy. Na tle ornamentu meandrowego:
- antyczne monety z Chersonezu;
- lampę.
W górnej części umieszczono mały herb państwowy Ukrainy oraz napis „Bank Narodowy Ukrainy”. W dolnej części:
- nominał;
- oznaczenie metalu, jego próba, masa czystego metalu;
- logo Mennicy Narodowego Banku Ukrainy;
- rok wybicia monety.
Na rewersie (odwrotnej stronie) przedstawiono pozostałości starożytnej budowli Chersonesu. A także katedrę św. księcia Włodzimierza, „wzniesioną w połowie XIX wieku na ruinach średniowiecznego kościoła, w którym prawdopodobnie został ochrzczony książę Włodzimierz”. U góry znajduje się półkolisty napis „Chersonesos Tawryjski”.
Informacje te podał sam NBU.
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