Złota moneta o nominale 100 hrywien: Bank Narodowy zaprezentował monetę o wyjątkowym wzorze

Narodowy Bank Ukrainy oferuje kolekcjonerom pamiątkową monetę o nominale 100 hrywien, wykonaną ze złota. Moneta ta została poświęcona jednemu z najwybitniejszych zabytków starożytnych Ukrainy — Chersonesowi Tawryjskiemu. Według najnowszych danych dotyczących sprzedaży wartość monety wynosi 214 368 hrywien.

Obecnie w NBU podano:

Obecnie w magazynie pozostało 327 monet.

Sprzedaż monet jest ograniczona – każdy nabywca może kupić nie więcej niż 6 sztuk.

„Historię Chersonezu Tawryjskiego dzieli się na dwa okresy: starożytny (od założenia do IV w. n.e.) i średniowieczny (V–XV w.). Przez dwa tysiąclecia, w czasach rozkwitu starożytnej Grecji, Rzymu i Bizancjum Chersones był znaczącym ośrodkiem handlowym i kulturalnym na Półwyspie Krymskim, odgrywając szczególną rolę w stosunkach między Bizancjum a Rusią Kijowską” – czytamy w opisie monety.

Co wiadomo o monecie

Moneta została wybita ze złota próby 900 w 2009 roku.

Masa czystego metalu szlachetnego wynosi 31,1.

Rand – z rowkami sektorowymi.

Jak wygląda moneta o nominale 100 hrywien z unikalnym wzorem

Na awersie monety (stronie przedniej) w centrum widnieje fragment starożytnej budowli oraz dzwon sygnałowy. Na tle ornamentu meandrowego:

antyczne monety z Chersonezu;

lampę.

W górnej części umieszczono mały herb państwowy Ukrainy oraz napis „Bank Narodowy Ukrainy”. W dolnej części:

nominał;

oznaczenie metalu, jego próba, masa czystego metalu;

logo Mennicy Narodowego Banku Ukrainy;

rok wybicia monety.

Na rewersie (odwrotnej stronie) przedstawiono pozostałości starożytnej budowli Chersonesu. A także katedrę św. księcia Włodzimierza, „wzniesioną w połowie XIX wieku na ruinach średniowiecznego kościoła, w którym prawdopodobnie został ochrzczony książę Włodzimierz”. U góry znajduje się półkolisty napis „Chersonesos Tawryjski”.

Informacje te podał sam NBU.

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