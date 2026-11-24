Obrończyni zwierząt Anna Pelepczuk z Bukowiny poświęciła swoje życie ratowaniu zwierząt, które znalazły się w niebezpieczeństwie. Zabiera z ulic porzucone psy i koty, opiekuje się rannymi łabędziami, sówkami, sokołami i nietoperzami. Niedawno wraz z grupą osób o wrażliwym sercu kobieta wykupiła młodą klacz, którą zamierzano wysłać na rzeź.

Szczególne miejsce wśród podopiecznych Anny zajmują dzikie zwierzęta. Stara się ona wyleczyć ranne zwierzęta i przywrócić je do środowiska naturalnego. Jeśli z powodu okaleczeń nie będą już w stanie przetrwać na wolności, obrończyni zwierząt szuka dla nich miejsca w wyspecjalizowanych ośrodkach.

Anna zaczęła ratować zwierzęta już w dzieciństwie. Przypomina sobie, jak nieustannie przynosiła do domu te, które potrzebowały pomocy. Mama początkowo była temu przeciwna, ale z czasem pogodziła się z tą pasją córki.

„Przynosiłam zarówno kruki, jak i koty – niektóre były już bardzo stare. Często też mówiłam mamie: »To małe kociątko, niech zostanie u nas«” – opowiada Anna.

Niedawno obrończyni zwierząt uratowała młodą klacz o imieniu Maja. Zwróciła się do niej kobieta, której mąż zamierzał oddać zwierzę do uboju. Wcześniej postąpił już tak z koniem i bykiem.

Anna natychmiast ogłosiła zbiórkę funduszy. Dzięki pomocy ludzi, którym nie jest obojętny los zwierząt, udało się zebrać 23 tysiące hrywien i wykupić klacz.

„Maja jest jeszcze młoda, grzeczna i mądra. Teraz klacz jest bezpieczna, nie zostanie z niej żadnego mięsa” – opowiada Anna.

Obecnie Mayą opiekuje się jedna ze stadnin konnych, która pomaga w tymczasowym zakwaterowaniu uratowanych zwierząt.

Pelechczuk opowiada, że współpracuje z Galickim Narodowym Parkiem Przyrodniczym oraz schroniskiem dla uratowanych zwierząt we Lwowie. Jednocześnie jej wielkim marzeniem jest stworzenie podobnego ośrodka rehabilitacyjnego na Bukowinie, gdzie można by leczyć dzikie zwierzęta.

„Chcę chronić faunę naszego regionu – leczyć, rehabilitować i wypuszczać zwierzęta właśnie tutaj” – podkreśla rozmówczyni.

Kobieta dodaje, że spędza dużo czasu w Karpatach, obserwując leśnych mieszkańców i badając ich zachowanie.

Pelechczuk przyznaje, że prośby o pomoc napływają niemal codziennie.

„Nie ma dnia, żeby nie trzeba było kogoś ratować. Wczoraj był to nietoperz, przedwczoraj – dwa owczarki i szczenięta, a dzisiaj – łabędź i turkawka. Muszę już prowadzić notatnik, bo zgłoszeń jest bardzo dużo” – opowiada obrończyni zwierząt.

Pewnego razu Anna zabrała rannego łabędzia z targu w Czerniowcach. Ptak uderzył w słup i doznał stłuczenia. Oprócz niego kobieta opiekuje się jeszcze kilkunastoma bocianami.

Wśród ostatnich przypadków znalazło się uratowanie psa, który prawie rok spędził zamknięty w ciemnej stodole. Po śmierci właściciela zwierzę pozostało samo. Jedzenie przynosiła mu sąsiadka, opuszczając wiadro przez otwór w dachu.

Pies zdziczał i nie pozwalał zbliżać się do siebie ludziom, jednak obrońcom zwierząt udało się go zabrać. Obecnie przebywa w schronisku, gdzie stopniowo jest socjalizowany. Anna ma nadzieję znaleźć rodzinę, która zgodzi się przyjąć pod swój dach tego starszego psa.

Kolejna niezwykła historia dotyczy szopa pracza, którego ktoś kupił, a potem wyrzucił. Zwierzę wbiegło do jednego z domów w Czerniowcach i schroniło się na strychu.

„Ktoś go kupił, pobawił się nim, a potem wyrzucił. Szop wbiegł do jednego z domów i wspiął się na strych. Tam wszystko przewracał i gryzł. Ludzie dzwonili do mnie, a ja na początku nawet nie wierzyłam i pytałam: «Może to kunka?». Odpowiadają: „Nie, mamy szopa!”” – wspomina Anna.

Złapanie przestraszonego zwierzęcia okazało się niełatwe.

„Szop był przestraszony – rzucał się, warczał. Biegał po całym strychu, chował się. Przez sześć godzin go ścigaliśmy, ale w końcu udało mi się go złapać” – opowiada.

Później znaleziono schronienie dla szopa pracza. Zabrała go przyjaciółka Anny, która urządziła wybieg dla zwierząt. Okazało się, że szop pracz to samica. Nazwali ją Walentyną.

Kolejnym podopiecznym obrończyni zwierząt jest nietoperz, którego znaleziono w dzielnicy mieszkalnej w Czerniowcach.

„Słońce się ogrzało, nietoperz się obudził i spadł z domu. Przechodzień go podniósł, a ja obejrzałam, zważyłam i odesłałam z powrotem do hibernacji” – wyjaśnia obrończyni zwierząt.

Obecnie nietoperz przebywa w piwnicy Anny, gdzie utrzymywana jest odpowiednia temperatura. Zimą należy pilnować takich zwierząt, aby nie straciły zbyt wiele na wadze. Jeśli zapasy tłuszczu się zmniejszają, nietoperza trzeba obudzić i dokarmić.

„Powinien pozostawać w hibernacji do kwietnia. Wtedy się obudzi i odleci” – zauważa Anna.

Jak twierdzi, nietoperze często stają się niepożądanymi „sąsiadami” mieszkańców wieżowców. Niedawno obrończyniom zwierząt przyszło wydobywać dziesięć tych ssaków spod okładziny balkonu na siódmym piętrze jednego z budynków w Czerniowcach.

„Ludzie się boją, mówiąc: po co nam tacy mieszkańcy… Ale przecież nietoperze śpią i nikomu nie przeszkadzają. Jeśli wleciały z ulicy, to tak samo będą mogły z niej wylecieć. Zresztą łatwiej mi je zabrać i w razie potrzeby dokarmić, żeby nikt im nie wyrządził krzywdy” – zauważa Anna.

Kobieta często pomaga również dzikim ptakom. Wiosną zabiera ranne sóweczki, a latem – młode sokoły, które wypadły z gniazd. Obrońcy zwierząt karmią ptaki, a następnie wypuszczają je na wolność.

Jednocześnie Pelepczuk podkreśla: nie każda sóweczka siedząca na ziemi wymaga ratunku. Jeśli ptak już stoi na własnych nogach i nie ma obrażeń, może to być pisklę, nad którym nadal czuwa mama. Dlatego nie należy zabierać takich ptaków bez potrzeby.

Niedawno Anna odebrała od pracowników Służby Ratowniczej małą gołębicę. Ptak wpadł do szybu wentylacyjnego, skąd wyciągnęli go ratownicy. Obrończyni zwierząt bardzo ceni sobie taką współpracę, ponieważ pracownicy służby często dzwonią do niej, gdy znajdują zwierzęta potrzebujące pomocy.

Anna Pelepczuk pomagała również lisom. W Czerniowcach te dzikie zwierzęta często zakładają nory w pobliżu wysypisk śmieci lub prywatnych podwórek, gdzie ludzie zostawiają jedzenie dla kotów i psów. Szczególnie często zdarza się to zimą i wczesną wiosną, kiedy lisice wychowują młode.

Obrończyni zwierząt wspomina przypadek, kiedy zwrócono się do niej z akademika, kolegium i przedszkola w Czerniowcach. Na terenie tych placówek zadomowiła się rodzina lisów z małymi lisimi młodymi. Ludzie zaniepokojili się pojawieniem się dzikich zwierząt i domagali się, by je usunięto.

„Nie mogłam jednak tego tak po prostu zrobić. Zwierzęta urządziły sobie legowisko pod betonową płytą, dostęp do nich był praktycznie niemożliwy. Wyjaśniałam, że lisice po prostu wychowują swoje młode” – wyjaśnia rozmówczyni.

W końcu, gdy liski podrosły i nauczyły się samodzielnie zdobywać pożywienie, rodzina opuściła to miejsce.

Inna historia miała miejsce na prywatnym podwórku, gdzie lisica wychowała młode pod deskami. Kiedy maluchy podrosły, gospodyni podwórka nie wiedziała, co zrobić z takimi nieproszonymi sąsiadami.

„Biegały, skakały po oknach, a u sąsiada kradły kapcie i przynosiły je na podwórko do tej kobiety. Po prostu chciały się bawić, jak pieski czy wszystkie maluchy, ale nie wszyscy ludzie to rozumieli” – mówi obrończyni zwierząt.

Anna postanowiła złapać zwierzęta i przenieść je z dala od ludzkich siedzib. W ciągu kilku dni udało jej się złapać trzy liski. Miały około pół roku, więc były już w stanie przetrwać na wolności. Następnie kobieta wypuściła je do lasu.

Obrończyni praw zwierząt wyjaśnia, że dzikie zwierzęta często zbliżają się do ludzkich siedzib w poszukiwaniu pożywienia dla siebie i potomstwa. Wzywa ludzi, by w takich sytuacjach nie panikowali, nie próbowali samodzielnie łapać zwierząt, lecz zwracali się do specjalistów. Podkreśla również, że nie wolno zabijać dzikich zwierząt.

Anna jako odrębny problem wymienia nieodpowiedzialne podejście ludzi do zwierząt domowych. Jak twierdzi, w Czerniowcach ciągle porzuca się szczenięta i kocięta w kartonach na targowiskach, w parkach i pasach leśnych.

Niedawno kobieta zabrała sześć szczeniąt, które porzucono w Parku Październikowym. Kolejnych siedem znalazła w lesie podczas spaceru z psami.

Część maluchów zachorowała na zapalenie jelit i nie udało się ich uratować. Trzy szczenięta wyleczono i wypielęgnowano.

„Jeśli nie możesz utrzymać zwierzęcia, zwróć się do wolontariuszy i poproś o pomoc w znalezieniu mu nowego domu. Są ludzie, którzy chętnie pomogą” – podkreśla Anna.

Kobieta opowiedziała również o owczarku niemieckim, którego znalazła w pobliżu lasu. Pies był zaniedbany, a łańcuch tak wrośł w szyję, że powstały ropne rany. Jednocześnie pies wyraźnie wykonywał polecenia, dlatego Anna przypuszcza, że wcześniej mógł być psem służbowym.

Udało się wsadzić zwierzę do samochodu i zawieźć do kliniki weterynaryjnej.

Tam też obrończyni zwierząt przywiozła jeszcze jedną, młodszą owczarkę, którą ludzie również porzucili. Teraz Anna opiekuje się obydwoma psami i szuka dla nich odpowiedzialnych rodzin.

Mąż Anny jest żołnierzem. Obecnie przebywa na jednym z najbardziej niebezpiecznych odcinków frontu w obwodzie donieckim. Pomimo trudnych warunków, mężczyzna również opiekuje się kotami i psami, które pozostały bez właścicieli. Niektóre zwierzęta mają ślady ran, doznały wstrząsów mózgu i oparzeń.

Anna opowiada, że wraz z mężem rozważają możliwość przewiezienia przynajmniej części psów i kotów na Bukowinę. Jednak ze względu na trudną sytuację na froncie zorganizowanie ewakuacji nie jest obecnie łatwe.

Pelechczuk dodaje, że ratowanie zwierząt wymaga znacznych środków finansowych. Jednocześnie trudno jej odmówić ludziom, którzy dzwonią z prośbą o uratowanie czworonoga lub ptaka, ponieważ często nie mają już do kogo się zwrócić.

Leczenie, operacje, leki, szczepienia i tymczasowe zakwaterowanie udaje się opłacić głównie dzięki darowiznom.

„Pomoc napływa nie tylko z Bukowiny, ale także z innych regionów Ukrainy, a nawet z zagranicy. Ludzie reagują na nasze apele i dzięki wspólnym wysiłkom udaje nam się ratować zwierzęta”.

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