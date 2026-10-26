Blogerka Sofia Stuzhuk, która po rozpoczęciu pełnej inwazji Rosji nie potępiła rosyjskiej agresji, sprzedała swój luksusowy dom w Kijowie i opowiedziała, co stało się z jej samochodami. Jak twierdzi, nowy właściciel wprowadził się do domu około półtora roku temu. Natomiast dawna flota samochodowa tej „zdradzieckiej” blogerki jest obecnie podzielona między Łotwę a kilku jej bliskich krewnych.

Stužuk opowiedziała o tym w filmie opublikowanym na Instagramie. Obecnie blogerka mieszka na Phukecie, nadal prowadzi profile w mediach społecznościowych w języku rosyjskim i nie spieszy się z publicznym wypowiadaniem się na temat wojny, którą Rosja wypowiedziała Ukrainie. Według słów Stužuk, po wyjeździe z Kijowa pozostawiła dom pod opieką rodziców, jednak utrzymanie nieruchomości było kosztowne.

Trzeba było płacić za ochronę, sprzątanie i utrzymanie mieszkania w odpowiednim stanie. Ostatecznie blogerka postanowiła je sprzedać, obawiając się utraty mienia w wyniku ataków rakietowych i innych zagrożeń.

„Musiałam go sprzedać około półtora roku temu za minimalną kwotę, szczerze mówiąc” – przyznała.

Stuzuk podkreśliła, że najbardziej smuci ją nie strona finansowa tej sprawy, ale utrata miejsca, z którym wiąże się wiele osobistych wspomnień. Według blogerki dom kupiła około pół roku po tym, jak została sama z trójką dzieci, i bardzo go ceniła.

Wyraziła również nadzieję, że kiedyś będzie mogła kupić lub wybudować jeszcze lepszy dom. Jednak obecnie, jak potwierdziła sama blogerka, nie posiada już żadnej nieruchomości w Kijowie.

Przypomnijmy, że BEB oskarżyło blogerkę Stuzhuk o niepłacenie podatków.

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