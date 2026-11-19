Wołodymyr Zełenski już od wielu miesięcy z rzędu publicznie nalega na osobiste spotkanie z Władimirem Putinem. Ukraiński przywódca uważa, że bez osobistej rozmowy między szefami państw nie da się zakończyć wojny, że Putin blokuje negocjacje, że „boi się” zasiąść do stołu negocjacyjnego itp. Rosyjski dyktator ze swojej strony de facto odmawia takiego spotkania: w Kremlu mówią, że jeśli Zełenski chce się spotkać – niech przyjedzie do Moskwy. Oczywiste jest, że do tego nie dojdzie, to tak samo mrzonka, jak Putin w Kijowie. Jednocześnie Rosja upiera się, że osobiste spotkanie przywódców jest rzekomo możliwe dopiero „na samym końcu”, w celu podpisania już uzgodnionego traktatu pokojowego. Jednak do traktatu pokojowego jest jeszcze niesamowicie daleko – i nie jest pewne, czy kiedykolwiek zostanie on podpisany.

Nasuwa się logiczne pytanie: dlaczego Zełenski tak bardzo pragnie tego spotkania, a Putin tak bardzo go nie chce? Czy może ono rzeczywiście przyczynić się do pokoju między Ukrainą a Rosją — czy też, wręcz przeciwnie, po nim sytuacja tylko się pogorszy? Analityk polityczny UA.News Mykyta Trachuk wraz z ekspertami przyjrzał się tej kwestii.

Historia kontaktów między Zełenskim a Putinem: jedyne spotkanie i siedem lat później

Dawno temu, jeszcze na początku pierwszej dekady XXI wieku, kiedy Putin dopiero co został prezydentem Rosji, a Zełenski robił karierę w programie KVN, spotkali się de facto — przyszły przywódca Ukrainy występował wówczas na scenie, zwracając się osobiście do Putina, a rosyjski przywódca siedział na widowni i nawet całkiem szczerze śmiał się z żartów.

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Ale miało to miejsce 25 lat temu, w zupełnie innej rzeczywistości (w którą z dzisiejszej perspektywy po prostu nie sposób uwierzyć), więc nie było i nie mogło być żadnych osobistych rozmów między ówczesnym jeszcze młodym komikiem a już dojrzałym i doświadczonym oficerem służb specjalnych oraz politykiem.

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Jedyny raz, kiedy Zełenski i Putin spotkali się osobiście, i to już jako prezydenci, miał miejsce 9 grudnia 2019 roku w Paryżu, w ramach szczytu „Czwórki Normandzkiej”. Było to spotkanie przy okazji wielostronnych rozmów z udziałem przywódców Francji i Niemiec. Putin powiedział wówczas dziennikarzom, że rozmowa przebiegła „w sposób rzeczowy”, a nawet stwierdził, że ogólnie jest zadowolony z wyników. Była to jednak zwykła dyplomatyczna grzeczność. W istocie strony nie zbliżyły wówczas swoich stanowisk: Rosja i Ukraina pozostały przy swoich dotychczasowych pozycjach, a głównym wynikiem rozmów było to, że w ogóle się odbyły. Nie rozwiązano żadnych problemów, nie zrodziła się wówczas żadna sympatią między przywódcami – raczej wręcz przeciwnie.

Było to ich pierwsze i jak dotąd ostatnie spotkanie. A nieco ponad dwa lata później wybuchła wojna na pełną skalę.

Już jesienią 2022 roku Zełenski na pewien czas faktycznie sam sobie zakazał prowadzenia rozmów z Putinem. 4 października 2022 roku podpisał dekret Rady Bezpieczeństwa Narodowego, w którym stwierdzono „niemożność prowadzenia negocjacji z prezydentem Federacji Rosyjskiej”. Był to gest polityczny w postaci dokumentu prawnego, który formalnie uniemożliwiał jakikolwiek dialog na najwyższym szczeblu. Od tamtej pory minęły ponad cztery lata, a sytuacja uległa zmianie. I choć formalnie nikt nie uchylił tego dekretu, w rzeczywistości wystarczy jedno pociągnięcie pióra prezydenta.

Równolegle Zełenski wielokrotnie wypowiadał się publicznie o Putinie w niezwykle ostrych słowach. W szczególności życzył mu śmierci – nawet w przemówieniu bożonarodzeniowym z 2025 roku, w którym stwierdził, że wszyscy Ukraińcy mają jedno życzenie: „Aby on umarł”. Putin ze swojej strony zachowywał się zupełnie inaczej – w stylu „KGB”. Tak więc prawie nigdy nie nazywa Zełenskiego po imieniu i nazwisku. Zamiast tego przywódca Federacji Rosyjskiej woli mówić o „nielegalnym reżimie w Kijowie”, „kijowskich neonazistach” lub po prostu – „reżimie kijowskim”.

Obecnie sytuacja Ukrainy uległa znacznej zmianie. Prowadzenie wojny staje się coraz trudniejsze, a problemów związanych z ostrzałem, energetyką, finansami i mobilizacją przybywa. Dlatego teraz Zełenski zaczął regularnie nalegać na osobiste spotkanie z Putinem. Faktyczną odmowę interpretuje on jako strach. Jednak w rzeczywistości nie chodzi tu oczywiście o strach, a raczej o niechęć i brak sensu takiego spotkania z punktu widzenia strony rosyjskiej. Putin raczej nie boi się Zełenskiego w dosłownym tego słowa znaczeniu. Raczej po prostu nie widzi powodu, by tracić czas na rozmowę, która jego zdaniem do niczego nie doprowadzi. W ten sposób Putin niejako symbolicznie odmawia Ukrainie i jej przywódcy podmiotowości politycznej.



Jak mogłoby wyglądać spotkanie Zełenskiego i Putina

Na wstępie należy zaznaczyć: nikt nie wie na pewno, jak dokładnie przebiegłoby takie spotkanie. To tylko przypuszczenia — oparte jednak na wieloletniej obserwacji obu przywódców i analizie ich zachowań politycznych. W tym ujęciu obraz ten wydaje się dość ponury.

Przed każdym spotkaniem przywódców zazwyczaj przez miesiące, a czasem nawet lata, trwa niezauważalna, ale niezwykle ważna praca „szeregowych pracowników”: sekretarzy, referentów, ministerstwa spraw zagranicznych, ministrów, doradców, służb specjalnych itp. Przygotowuje się projekty dokumentów, uzgadnia sformułowania, poszukuje kompromisów. Celem tej pracy jest sprawienie, by przywódcy podczas spotkania nie tylko porozmawiali, ale osiągnęli jakiś konkretny rezultat.

Oczywiste jest, że w kontekście Rosji i Ukrainy nic takiego się nie dzieje. Nikt na poważnie nie rozważa możliwości, że Putin i Zełenski po prostu spotkają się teraz, po czym wojna natychmiast się zakończy. Nie ma ani przygotowanych dokumentów, ani uzgodnionych stanowisk, ani nawet wspólnego zrozumienia tego, o czym właściwie powinni rozmawiać.

A teraz wyobraźmy sobie, że spotkanie jednak się odbywa: bez miesięcy przygotowań, bez sformalizowanego porządku obrad, bez żadnych uzgodnień na niższych szczeblach. Zełenski, jak można się spodziewać, zacznie od tradycyjnych żądań: zawieszenia ognia, pewnych form rozejmu, ograniczenia wzajemnych ataków na sektor energetyczny i infrastrukturę cywilną itp. Putin w odpowiedzi – co również jest całkowicie przewidywalne – zacznie wygłaszać swoje ulubione pseudohistoryczne wykłady. Prezydenta Ukrainy czeka „fascynujący” wielogodzinny monolog podstarzałego czekisty: o Rurykowiczach, o Połowcach i Pechenegach, o księżnej Olgi, księciu Włodzimierzu i Juriju Długorukim, o tym, że Ukrainę stworzył Lenin, o „historycznej jedności” Rosjan i Ukraińców itp.

Zelenski oczywiście zacznie mu przerywać – ostro, emocjonalnie, próbując skierować rozmowę na konkretne tematy. W odpowiedzi Putin najprawdopodobniej przejdzie do gróźb: jeszcze intensywniejszego bombardowania Ukrainy, użycia „wszelkich środków”, nawiązując do broni jądrowej itp. To również jego standardowy repertuar. W rezultacie obie strony bardzo szybko – dosłownie w ciągu 10–20 minut – znajdą się w całkowitym impasie. Byłoby dziwne, gdyby w ogóle nie doszło między nimi do bójki w trakcie samych negocjacji.

A to jeszcze najlepszy scenariusz! Najgorszy polega na tym, że po takim spotkaniu całkiem prawdopodobna jest jeszcze większa eskalacja. Obie strony wyjdą z niej bowiem z poczuciem, że dyplomacja ostatecznie zawiodła i nie ma sensu, że nie ma o czym rozmawiać, że pozostaje tylko brutalna siła i niekończąca się wojna.

Najciekawsze jest to, że Putin i tak nie chce tego spotkania, chce kontynuować nieustanne rozlewy krwi. A Zełenski, co jest całkiem możliwe, świadomie dąży do spotkania właśnie po to, by zakończyło się ono fiaskiem. Aby cały świat zobaczył: Kijów i Moskwa nie są w stanie dojść do porozumienia z czysto fizycznego punktu widzenia. I wtedy, gdy następnym razem będzie się zarzucać Zełenskiemu, że trzeba się dogadać, będzie mógł całkowicie szczerze odpowiedzieć: osobiście próbowałem, usiadłem przy stole z Putinem – i wszyscy widzieliście, co z tego wyszło. Okazuje się, że znów mamy impas.



Opinia eksperta

Politolog, dyrektor serwisu socjologicznego „Ukraiński barometr” Wiktor Nebożenko zauważa: w dyplomacji międzynarodowej istnieją sposoby rozwiązywania podobnych poważnych konfliktów, takich jak konflikt między Ukrainą a Rosją. Potrzebna jest tylko wola.

„Weźmy na przykład Egipt i Izrael. Kiedyś podpisano porozumienia z Camp David, które doprowadziły do pojednania tych dwóch państw, które przez długi czas były wrogami. Jeśli obie strony będą gotowe na zawieszenie broni, mogą to zrobić za pośrednictwem mediatorów – na przykład Stanów Zjednoczonych. Przyjechać do Trumpa w Mar-a-Lago, spotkać się na polu golfowym, wziąć do ręki kije i coś podpisać. Oznacza to, że kluczową rolę odgrywa tu pośrednictwo podmiotów międzynarodowych. Wszystkie inne opcje to raczej działania PR-owe, które nic nie znaczą. Jednak wszystko to jest w rzeczywistości możliwe. W historii zdarzało się już, że zaciekli wrogowie podpisywali za pośrednictwem innych stron porozumienia dotyczące rozejmu, a nawet długotrwałego pokoju, wzajemnie uznając swoje prawo do istnienia.

Natomiast wyłącznie osobiste spotkanie, na którym nalega prezydent Ukrainy, nie jest zbyt dobrym rozwiązaniem. Putin i Zełenski mają zupełnie inne pochodzenie. Jak mogą spotkać się funkcjonariusz KGB i były aktor komediowy? Dlatego potrzebujemy zasadniczego pośrednictwa ze strony USA. Nie ma nawet znaczenia, kto tam będzie prezydentem. Pośrednictwo to przede wszystkim praktyka dyplomatyczna. Nie potrafię sobie wyobrazić żadnych innych opcji. Jeśli Putin i Zełenski spotkają się z dala od wszystkich, osobiście, to w ogóle wzbudzi to pewne podejrzenia, przede wszystkim wśród środowisk o nastawieniu patriotycznym. To tylko wszystkich rozzłości. Nie będzie żadnego zaufania do takiego spotkania. Dlatego – tylko mediacja. To jedyna opcja dla pokoju” – podsumował Wiktor Nebożenko.



Podsumowując – czy zatem potrzebne jest teraz spotkanie Zełenskiego i Putina? Krótka odpowiedź: raczej nie. I to nie dlatego, że ktoś jest tu zły, a ktoś dobry – nie chodzi tu o cechy osobiste. Po prostu spotkanie przywódców bez przygotowań, bez porządku obrad i bez choćby cienia nadziei na kompromis, bez osobistej chęci obu stron do porozumienia się — to nie dyplomacja, a teatr polityczny, żeby nie powiedzieć KVN. Taki gatunek ma pełne prawo do istnienia, ale nie wtedy, gdy stawką jest życie milionów ludzi i przyszłość całych państw.

Nie ma wielkiej wiary w osobistą zdolność Putina i Zełenskiego do porozumienia się. I to jest chyba najważniejsze, co warto zrozumieć, gdy słyszymy kolejne oświadczenia o konieczności tego spotkania. Tak, ludzkość zna przykłady, kiedy osobiste rozmowy przywódców zmieniały bieg historii na lepsze. Ale wie też coś innego: czasami lepiej w ogóle się nie spotykać, niż spotkać się i tylko pogorszyć sytuację. I wygląda na to, że właśnie tak jest w tym przypadku.

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