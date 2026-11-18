11-letni chłopiec, który odniósł ciężkie obrażenia w wyniku rosyjskiego ataku na Pawłograd pod koniec października, zmarł po prawie trzech tygodniach walki lekarzy o jego życie. Rosyjski atak na miasto w obwodzie dniepropetrowskim okazał się dla dziecka śmiertelny.

„W szpitalu zmarł 11-letni chłopiec, który odniósł ciężkie obrażenia w wyniku wrogiego ataku na Pawłograd 31 października” – czytamy w komunikacie.

Podkreślono, że lekarze przez prawie trzy tygodnie walczyli o jego życie.

Informację tę przekazał przewodniczący Obwodnej Administracji Ołeksandr Hanzha.

Przypomnijmy, że Rosjanie wystrzelili rakietę w kierunku Pawłogradu, są ranni.

Rosja zaatakowała Pawłograd, ranny został 15-letni chłopiec.

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