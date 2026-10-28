W tymczasowo okupowanych Oleszach w obwodzie chersońskim przez 30 godzin trwania zawieszenia ognia nie odnotowano żadnego incydentu. Umożliwiło to kontynuację misji humanitarnej mającej na celu udzielenie pomocy ludności cywilnej oraz stworzenie warunków do bezpiecznego opuszczenia miasta przez mieszkańców.

Według Dmytro Lubinetsa, przestrzeganiu zawieszenia broni sprzyja stała komunikacja między stroną ukraińską a rosyjską. W szczególności ukraiński rzecznik praw obywatelskich utrzymuje kontakt z pełnomocniczką ds. praw człowieka w Federacji Rosyjskiej Janą Lantratową w celu koordynowania realizacji osiągniętych porozumień.

„30 godzin ciszy w Oleszkach bez żadnego incydentu. Stało się to możliwe między innymi dzięki stałej komunikacji między mną a pełnomocniczką ds. praw człowieka w RF Janą Lantratową. Pozostajemy w kontakcie i koordynujemy realizację osiągniętych porozumień” – napisał Lubinec.

Osobno rzecznik praw obywatelskich podziękował pierwszej damie USA Melanii Trump za osobiste zaangażowanie w misję humanitarną i pomoc mieszkańcom Oleszek.

„Jej bezpośrednie zaangażowanie i koordynacja wysiłków stron stanowią ważny element tego procesu” – podkreślił.

Lubinec docenił również pracę zespołu Melanii Trump i podziękował za konsekwentne wsparcie oraz stałą komunikację.

„Dziękuję również całemu jej zespołowi za nieustanne wsparcie, stałą komunikację i wszystkie wysiłki. Naszym wspólnym celem jest zapewnienie pomocy ludności cywilnej w Oleszach oraz stworzenie warunków do bezpiecznego wyjazdu tych, którzy tego potrzebują. Kontynuujemy pracę. Najważniejsze są życie i bezpieczeństwo ludzi” – zaznaczył ukraiński rzecznik praw obywatelskich.

Ukraina wprowadziła zawieszenie ognia w wyznaczonym rejonie tymczasowo okupowanych Oleszok od godziny 03:00 27 października czasu kijowskiego. Jest to konieczne do przeprowadzenia operacji humanitarnej, dostarczenia pomocy lokalnym mieszkańcom oraz przygotowania do bezpiecznego ewakuowania ludności cywilnej.

Rano 27 października szef Biura Prezydenta, Kirill Budanow, ogłosił rozpoczęcie misji humanitarnej w Oleszach.

Pełnomocnik Rady Najwyższej Ukrainy ds. praw człowieka Dmytro Lubinec udał się na miejsce, aby koordynować ten proces.

Jeszcze w nocy poinformował o rozpoczęciu zawieszenia broni i przestrzeganiu ustaleń przez stronę ukraińską: „Oleszki: rozpoczęło się zawieszenie broni, strona ukraińska wywiązuje się ze swoich zobowiązań”.

Głównym celem misji humanitarnej jest dostarczenie pomocy cywilom w Oleszkach oraz zapewnienie możliwości bezpiecznego wyjazdu tym, którzy tego potrzebują. Strona ukraińska nadal koordynuje realizację uzgodnień, podkreślając priorytetowe znaczenie życia i bezpieczeństwa ludzi.

Informację tę przekazał rano 28 października pełnomocnik Rady Najwyższej Ukrainy ds. praw człowieka Dmytro Lubinec w mediach społecznościowych.

Wcześniej ewakuację mieszkańców Oleszok odroczono.

Wcześniej w Oleszach rozpoczęła się misja humanitarna, ogłoszono zawieszenie ognia.

Tymczasem doradca Melanii Trump ujawnił szczegóły operacji humanitarnej w Oleszach.

Ponadto papież rozmawiał telefonicznie z Putinem i wezwał do zawieszenia broni w Oleszach.

W sytuacji w Oleszach można zastosować model zawieszenia ognia, który obowiązuje w rejonie elektrowni jądrowej w Zaporożu.

W rejonie okupowanych Oleszków w obwodzie chersońskim zawieszenie ognia na potrzeby operacji humanitarnej będzie obowiązywać do godziny 22:59 1 listopada. Poinformował o tym przewodniczący frakcji parlamentarnej „Sługa Narodu” Dawid Arakhamia. Zawieszenie ognia wprowadzono 27 października.

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