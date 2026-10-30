31 października w Izium ogłoszono dzień żałoby po rosyjskim nalocie

Liczba ofiar śmiertelnych rosyjskiego nalotu na Izium w obwodzie charkowskim, który miał miejsce 29 października, wzrosła do pięciu. Kolejnych 14 cywilów odniosło obrażenia o różnym stopniu ciężkości.

Poinformowała o tym miejska administracja wojskowa w Iziumie.

„W wyniku akcji poszukiwawczo-ratowniczej przeprowadzonej w miejscu wrogiego nalotu, niestety, stwierdzono śmierć 5 osób. Kolejnych 14 cywilów odniosło obrażenia o różnym stopniu ciężkości” – czytamy w komunikacie.

W gminie 31 października ogłoszono Dzień Żałoby w celu uczczenia pamięci ofiar.

Źródło: Miejska Administracja Wojskowa w Iziumie na Telegramie

W Iziumie w obwodzie charkowskim w wyniku rosyjskiego nalotu zginęło czterech cywilów. Ratownicy wydobyli ich ciała spod gruzów zburzonego budynku. Kolejne 14 osób odniosło obrażenia.

Rosyjskie wojska przeprowadziły atak za pomocą bezzałogowego statku powietrznego z silnikiem odrzutowym na dzielnicę Kijowską w Charkowie. Uderzenie odnotowano w budynku jednego z centrów handlowych, po czym na miejscu wybuchł pożar. Wiadomo o jednej osobie poszkodowanej.

W nocy z 29 na 30 października rosyjskie wojska zaatakowały zakład przemysłowy w rejonie Kremenczuka w obwodzie poltawskim. Informacje na temat skutków ataku wroga są obecnie weryfikowane. Dane dotyczące skali zniszczeń i ewentualnych ofiar nie zostały jeszcze podane do wiadomości publicznej.

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