Albania odrzuciła zarzuty dotyczące udzielania pomocy Ukrainie podczas ataku na rosyjski statek „Merkury” w Libii.

Władze kraju oświadczyły, że jego terytorium nie zostało wykorzystane do wystrzelenia dronów morskich.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Albanii określiło te doniesienia jako nieprecyzyjne i niezgodne z prawdą. Podkreślono tam, że kraj ten nie był zamieszany w ten incydent, a jego terytorium nie zostało wykorzystane do wystrzelenia dronów ani do wsparcia ataku.

Albańskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych stwierdziło również, że oskarżenia zostały rozpowszechnione bez zweryfikowanych dowodów, i wezwało autorów doniesień do sprostowania informacji.

Źródło: The Guardian.

Prezydent Ukrainy oświadczył 23 listopada, że w pobliżu portu w Bengazi ukraińskie drony morskie zatopiły rosyjską korwetę „Merkury” z helikopterem Ka-27 na pokładzie oraz trafiły statek towarowy MV ANGARA, który przewoził rosyjską broń.

Przypomnijmy, że rosyjska korweta „Merkury” zatonęła po trafieniu przez drony.

Wideo: drony zniszczyły rosyjską korwetę „Merkury” w porcie w Bengazi.

22 listopada w Libii morskie drony trafiły objęty sankcjami statek transportowy ASCALON, który płynął z Kaliningradu do portu w Bengazi, prawdopodobnie z wyposażeniem wojskowym i techniką dla „Korpusu Afrykańskiego” RF.

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