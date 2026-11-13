Według informacji ruchu partyzanckiego „Atesz” rosyjskie dowództwo planuje wykorzystać misję humanitarną do potajemnego przetransportowania żołnierzy do rejonu Kostiantynówki w obwodzie donieckim. Żołnierze mogą przedostać się do strefy szarej w cywilnych ubraniach, podając się za pracowników i wolontariuszy, aby umocnić się na pozycjach i spróbować przedostać się do zabudowań miejskich.

O planach rosyjskich sił zbrojnych poinformowali agenci „Atesz”, działający w ramach grupowania wojsk „Centrum”. Według ich danych chodzi o plany dowództwa 8. Armii Ogólnowojskowej Federacji Rosyjskiej na kierunku donieckim.

W szczególności rosyjski dowódca dąży do rozminowania terenu w pobliżu Kostiantynówki, aby w miarę możliwości zorganizować tam misję humanitarną. Jednak, jak twierdzą partyzanci, prawdziwym celem jest stworzenie przyczółka na wschodnich obrzeżach miasta.

Według informacji jednego z żołnierzy sztabu, bezpośrednie szturmy na Kostiantynówkę nie przynoszą armii rosyjskiej pożądanego rezultatu ze względu na znaczne straty w szeregach. Dlatego okupanci rozważają możliwość wprowadzenia grup pod przykrywką osób cywilnych.

„Jeśli uda się przełamać korytarz humanitarny, planowane jest wprowadzenie grup pod pozorem cywilów, ale faktycznym zadaniem jest stworzenie przyczółka po wschodniej stronie” – cytuje go „Atesz”.

Rosja mogła już stosować podobną taktykę w Oleszkach

W ruchu partyzanckim podkreślono, że wykorzystywanie misji humanitarnych do przykrywania operacji wojskowych jest sprzeczne z normami międzynarodowego prawa humanitarnego, w szczególności z zakazem zdrady.

W „Atesz” przypomniano również o wydarzeniach w Oleszkach w obwodzie chersońskim, gdzie podczas humanitarnego zawieszenia broni od 27 października do 1 listopada 2026 r. wojska rosyjskie prawdopodobnie wykorzystały zawieszenie ognia i działania humanitarne do przegrupowania oddziałów i ukrycia ich przemieszczania się.

W związku z tym, według oceny ruchu partyzanckiego, okupanci mogą próbować zastosować podobną taktykę w pobliżu Kostiantynówki.

Źródło: Ateş

Przypomnijmy, że bitwa o Kostiantynówkę trwa, a miasto pozostaje pod kontrolą Sił Zbrojnych Ukrainy.

12 listopada rosyjski dyktator Władimir Putin zaproponował zorganizowanie misji humanitarnej do Kostiantynówki w obwodzie donieckim, angażując w jej przygotowanie rzeczników praw obywatelskich Ukrainy i Federacji Rosyjskiej.

Przypomnijmy, że w zajętych Oleszkach gwałtownie spadła aktywność rosyjskich żołnierzy.

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