W nocy z 17 na 18 listopada drony zaatakowały rafinerie w Ilsku i Afipsku w obwodzie krasnodarskim Federacji Rosyjskiej. Po ataku w obu zakładach wybuchły pożary.

Atak na region trwał przez całą noc. Mieszkańcy zgłaszali wybuchy oraz działanie rosyjskiej obrony przeciwlotniczej. Według informacji ASTRA pierwsze wybuchy zostały usłyszane przez mieszkańców około godziny 04:40.

W sieci pojawiły się również doniesienia o pożarach na terenie obu zakładów.

„W wyniku upadku szczątków dronów doszło do pożarów w obu zakładach” – napisano w sztabie operacyjnym.

Rosyjskie Ministerstwo Obrony poinformowało z kolei o przechwyceniu i zniszczeniu 184 ukraińskich dronów typu samolotowego.

Zgodnie z oświadczeniem resortu drony zostały zestrzelone nad obwodami bielgorodzkim i rostowskim, krajem krasnodarskim, okupowanym Krymem oraz akwatorem Morza Azowskiego.

Rafinerie ropy naftowej w Ilsku i Afipsku znajdują się w rejonie Siwerskim w Kraju Krasnodarskim — w miejscowościach Ilsk i Afipsk. Oba zakłady znajdują się w odległości kilkudziesięciu kilometrów od Krasnodaru i należą do największych obiektów rafineryjnych na południu Rosji.

Rafineria w Afipsku jest w stanie przetwarzać około 6,25 mln ton ropy naftowej rocznie. Zakład produkuje benzynę, olej napędowy, mazut i inne produkty ropopochodne. Jego produkcja ma znaczenie dla zaopatrzenia południowych regionów Rosji oraz logistyki paliwowej.

Zaprojektowana wydajność rafinerii w Ilsku wynosi około 6,6 mln ton ropy naftowej rocznie. Zakład produkuje benzynę samochodową, olej napędowy, naftę i inne produkty naftowe. W ten sposób łączna moc projektowa obu zakładów przekracza 12,8 mln ton przetworzonej ropy naftowej rocznie.

Obie rafinerie mają kluczowe znaczenie dla infrastruktury rafineryjnej południowej Rosji. Dlatego ewentualne uszkodzenie ich instalacji może wpłynąć na wielkość produkcji paliw oraz funkcjonowanie regionalnej logistyki.

Źródło: ASTRA

Wcześniej Sztab Generalny potwierdził zniszczenie jednej z największych rafinerii w Rosji, położonej w Baszkirii.

Siły obronne przeprowadziły również atak na rafinerię w obwodzie krasnodarskim w Rosji.

Przypomnijmy, że w nocy z 4 na 5 listopada drony zaatakowały rafinerię w Riazaniu, która jest jednym z największych zakładów rafineryjnych w Rosji.

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