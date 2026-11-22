Na kierunku Pokrowskim żołnierze 4. brygady operacyjnej „Rubizh” Gwardii Narodowej Ukrainy udaremnili kolejną próbę rosyjskich okupantów szturmu na ukraińskie pozycje z wykorzystaniem pojazdów opancerzonych i motocykli.

Według informacji wojskowych, podczas natarcia wroga wybuchła bojowa maszyna piechoty, a próba przedarcia się rosyjskich żołnierzy szturmowych na motocyklach zakończyła się zniszczeniem pojazdów i likwidacją załogi. W jednostce zaznaczono, że głównym celem przeciwnika na tym odcinku frontu pozostaje oskrzydlenie Dobropilla oraz próba przejęcia kontroli nad szlakami transportowymi, jednak najeźdźcom nie udaje się zrealizować tych planów.

Ponadto w brygadzie „Rubizh” podkreślono, że wojska rosyjskie próbują wykorzystać pogorszenie warunków pogodowych do zintensyfikowania działań ofensywnych — w szczególności, korzystając z mgły, okupanci próbują potajemnie przemieszczać się i przenikać w małych grupach piechoty.

Źródło: 4. Brygada Operacyjna Gwardii Narodowej Ukrainy „Rubizh”.

W ciągu ostatniej doby, 21 listopada, armia rosyjska straciła w wojnie przeciwko Ukrainie kolejne około 2310 żołnierzy. Łącznie od początku pełnej inwazji straty osobowe Federacji Rosyjskiej, według szacunków Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy, wyniosły około 1 miliona 637 tysięcy osób.

W obwodzie czernihowskim mobilna grupa ogniowa 105. oddziału straży granicznej im. księcia Włodzimierza zestrzeliła rosyjską małą rakietę skrzydłową „Filin”. Do zniszczenia celu powietrznego żołnierze wykorzystali zautomatyzowany system.

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