Rosyjski aktor i propagandysta Iwan Ochłobystin opublikował wieczorem 20 listopada na swoim kanale w Telegramie serię nieoczekiwanych wpisów, które wkrótce usunął.

Pierwszy wpis dotyczył syna bliskiego przyjaciela aktora, który zginął w wojnie przeciwko Ukrainie. Według Ochłobystina ciało chłopca od 12 listopada pozostaje na polu bitwy i na razie nie można go stamtąd zabrać.

„W 99 procentach na pewno zginął. Nie da się opisać tego, co czujemy. Ale… Nie możemy sobie pozwolić na słabość. Na załamanie się, na poddanie się, na utratę nadziei. Byłoby to zdradą wobec tego samego chłopca. Że zginął na próżno. Po prostu nie mamy innego wyjścia, jak tylko zwyciężyć. W przeciwnym razie nie będziemy mogli się przed Bogiem usprawiedliwić” – napisał aktor.

Już po 50 minutach Ochłobystin opublikował wpis o zupełnie innej treści. Stwierdził, że nie jest już w stanie o niczym mówić, nazywając siebie „starym, głupkowatym klaunem”, który dożywa swoich dni.

„To wszystko! Nie mogę już o niczym mówić. Brawo. Dobra robota. Potraficie. Żegnajcie. Mnie już nie ma. Jest tylko stary, głupkowaty klaun, który dożywa swoich dni na tej samej starej arenie” – czytamy w poście.

Dziewięć minut później aktor opublikował trzeci wpis, w którym napisał: „I na koniec: Bogu ta wojna się nie podoba”.

Wkrótce wszystkie trzy wpisy zniknęły z kanału Okhlobystina na Telegramie. Sam aktor nie wyjaśnił, dlaczego zdecydował się je usunąć.

Jak zmieniało się stanowisko Ochłobystina wobec wojny

Od początku pełnej inwazji Rosji Ochłobystin otwarcie popierał agresję na Ukrainę i wzywał Rosjan do wstąpienia do armii okupantów. Obiecał również osobiście wyruszyć na wojnę, jednak nigdy tego nie zrobił.

W 2022 roku aktor wystąpił na Placu Czerwonym w Moskwie, gdzie wzywał do kontynuowania wojny przeciwko Ukrainie i wykrzykiwał „Gojda”. Z czasem okrzyk ten stał się jednym z symboli rosyjskiej propagandy wojennej.

W ostatnim czasie retoryka Ochłobystina stała się mniej jednoznaczna. W listopadzie 2025 roku w rosyjskim radiu przyznał, że nawet zaprzestanie aktywnych działań wojennych nie przyniesie Rosjanom oczekiwanej ulgi. Według niego wojna może przejść w inną fazę, ale zasadniczo nic się nie zmieni.

Informację tę przekazał wolontariusz i dziennikarz Ihor Balaka.

Przypomnijmy, że Ochłobystin ponownie zaczął mówić o zajęciu Kijowa i Odessy.

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