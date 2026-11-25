Odbudowa mostu krymskiego w okresie zimowym jest dla rosyjskich wojsk mało realna ze względu na trudne warunki pogodowe. Jednocześnie na razie jest zbyt wcześnie, by przewidywać, czy okupanci będą w stanie szybko rozpocząć naprawę wiosną.

„Uważam, że w okresie zimowym jest to nierealne ze względu na burze, wzburzenie morza i tak dalej. Czy będą w stanie szybko rozpocząć ten proces wiosną? Do tego momentu jest jeszcze bardzo daleko i nie wiadomo, jak będzie wyglądała sytuacja w tym czasie. Uważam jednak, że zimą jest to mało realistyczne” – zaznaczył Budanow.

Szef Biura Prezydenta wypowiedział się również na temat nasilenia rosyjskich ataków na infrastrukturę mostową stolicy.

Według niego ataki na kijowskie mosty wpisują się w logikę wojenną Rosji, która stara się zadać Ukrainie jak największe straty i utrudnić logistykę na froncie.

Pomimo intensywności ostrzałów Budanow podkreślił, że kijowskie mosty wytrzymały rosyjskie ataki.

„Spójrzcie na to z innej strony. Zadano bardzo wiele uderzeń. Mosty stoją. Tak, są problemy, są ograniczenia. Ale one stoją. A most krymski – nie” – podsumował szef Biura Prezydenta.

Przypomnijmy, że w połowie listopada Siły Obronne Ukrainy przeprowadziły serię uderzeń na most krymski. W wyniku ataków uszkodzono część drogową oraz tory kolejowe przeprawy.

O tym poinformował szef Biura Prezydenta Ukrainy Kirilo Budanow podczas wydarzenia „Dialog na rzecz jedności”.

Wcześniej Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy opublikował ironiczne gratulacje dla portugalskiego mostu Vasco da Gama z okazji uzyskania przez niego tytułu najdłuższego mostu w Europie. Publikacja pojawiła się w kontekście kolejnych ataków na most krymski, który wcześniej pretendował do tego tytułu.

Ruch samochodowy na moście został wstrzymany, a fragmenty konstrukcji zablokowały tor wodny.

Około 6000 ton rosyjskiej stali znalazło się na dnie kanału Kercz-Jenikal w wyniku zniszczenia konstrukcji mostu krymskiego w nocy z 16 na 17 listopada. Z tego powodu żegluga między Morzem Czarnym a Morzem Azowskim, jak twierdzi autor wiadomości, jest praktycznie zablokowana: poza sztucznym torem wodnym cieśnina jest zbyt płytka, by mogły nią przepływać duże statki.

W nocy z 16 na 17 listopada Most Krymski ponownie stał się celem ataku. O ataku poinformował gauleiter okupowanego Krymu Siergiej Aksjonow, zaznaczając, że ruch transportowy przez most został tymczasowo wstrzymany.

W nocy z 16 na 17 listopada most krymski ponownie stał się celem ataku. Źródła OSINT donoszą o prawdopodobnym zawaleniu się samochodowego łuku mostu do wody, podczas gdy wyznaczone przez RF władze okupacyjne Krymu ogłosiły wstrzymanie ruchu transportowego na moście.

Dowódca Sił Systemów Bezzałogowych Robert Brovdi, o pseudonimie Madyar, opublikował zdjęcia dronów, które wykorzystano do uderzenia na most kerczeński 17 listopada. Ujawnił również jednostki zaangażowane we wspólną operację.

Rosyjski dyktator Władimir Putin spotkał się z ministrem transportu Dmitrijem Jadrowym wkrótce po ataku dronów na most krymski, jednak nie zapytał o skutki uderzenia. Zamiast tego podczas spotkania w Kremlu omawiano rozwój branży transportowej oraz usprawnienie przewozów kolejowych, mimo że z powodu ataku pociągi miały kilkugodzinne opóźnienia.

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