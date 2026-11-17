W Czerniowcach część miasta pozostała bez prądu w wyniku rosyjskiego ataku, do którego doszło rano 17 listopada. Z powodu uszkodzenia obiektu energetycznego tymczasowo wstrzymano ruch trolejbusów, a miasto organizuje w zamian połączenia autobusowe.

Jak poinformował, z powodu awaryjnego odcięcia prądu trolejbusy tymczasowo nie będą kursować. Na trasach planuje się uruchomienie autobusów.

„Trolejbusy w mieście tymczasowo nie będą kursować. Organizujemy autobusy zastępcze. Energetycy pracują nad przywróceniem dostaw energii elektrycznej. Robimy wszystko, co w naszej mocy, aby jak najszybciej przywrócić normalne funkcjonowanie transportu” – oświadczył Klichuk.

Jak dodał szef obwodowej administracji wojskowej w Czerniowcach Rusłan Osypenko, o świcie 17 listopada rosyjskie wojska zaatakowały obwód czerniowiecki dwoma dronami.

W wyniku uderzenia jednego z dronów uszkodzony został obiekt infrastruktury energetycznej w Czerniowcach. Z tego powodu w części gminy doszło do awaryjnego odcięcia dostaw energii elektrycznej.

Na miejscu zdarzenia działają wszystkie służby operacyjne, które likwidują skutki ataku.

Według wstępnych informacji nie ma ofiar śmiertelnych ani rannych.

Informację tę podał na Facebooku burmistrz Czerniowic Roman Klichuk.

W ciągu doby 16 listopada rosyjskie wojska zaatakowały 55 miejscowości w obwodzie zaporoskim, zadając łącznie 864 uderzenia. W wyniku ostrzałów Zaporoża i rejonu zaporoskiego zginęły cztery osoby, a osiem kolejnych zostało rannych.

Wieczorem 16 listopada rosyjskie wojska przeprowadziły atak rakietowy na Charków. Uderzeniu uległa dzielnica Chłodnogórska miasta.

W nocy z 16 na 17 listopada rosyjskie wojska przeprowadziły atak rakietowy na stolicę. O ataku na Most Północny i Most Południowy poinformował burmistrz Kijowa Witalij Kliczko.

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