W wyniku rosyjskiego ataku na osadę w obwodzie zaporoskim rannych zostało sześć osób

Wieczorem 10 listopada rosyjskie wojska zaatakowały jedną z miejscowości w rejonie zaporoskim. W wyniku ostrzału rannych zostało sześć osób; podaje się informacje o skutkach ataku.

Podczas gaszenia jednego z pożarów ratownicy uwolnili dwie ranne kobiety i przetransportowali je do szpitala. Poszkodowanym udzielono niezbędnej pomocy medycznej.

W różnych lokalizacjach ratownicy ugaszili pożary czterech uszkodzonych prywatnych domów mieszkalnych, mieszkania na trzecim piętrze wieżowca, fasady sklepu oraz koła naczepy. Na miejscach zdarzeń działały wszystkie służby ratownicze.

Źródło: Państwowa Służba Ratownicza

Ponadto w dniach 9–10 listopada rosyjskie wojska przeprowadziły trzy naloty na Słowiańsk w obwodzie donieckim. W wyniku ataku zniszczono pięć budynków, uszkodzono co najmniej 82 domy, a jedna osoba odniosła rany – poinformował szef miejskiej administracji wojskowej Wadim Liach.

Wojska rosyjskie zaatakowały Charków i kolejne 10 miejscowości w obwodzie. W wyniku ostrzałów rannych zostało osiem osób, w tym chłopiec w wieku 1 roku i 11 miesięcy – poinformował 10 listopada szef Obwodnej Administracji Charkowskiej Oleg Sinegubow.

10 listopada wojska Federacji Rosyjskiej zaatakowały obiekt infrastruktury krytycznej w rejonie Gołowaniwskim w obwodzie kirowogradzkim. W wyniku trafienia wybuchł pożar.

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