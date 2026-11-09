W obawie przed kolejną mobilizacją Rosjanie masowo uciekają do Gruzji, Armenii i Serbii

W trzecim kwartale 2026 roku Rosjanie masowo wyjeżdżali do Gruzji, Armenii i Serbii w związku z plotkami o nowej fali mobilizacji. Łączna liczba obywateli Federacji Rosyjskiej, którzy wyruszyli do tych trzech krajów popularnych wśród emigrantów sprzeciwiających się wojnie, osiągnęła najwyższy poziom od 17 lat. Świadczą o tym dane statystyczne służby granicznej FSB.

Według danych straży granicznej od lipca do września do Gruzji wyjechało 660,3 tysiąca Rosjan. To o 43,3 tysiąca więcej niż w analogicznym okresie 2025 roku, kiedy odnotowano poprzedni rekord. Ponadto liczba podróżujących okazała się o 43% wyższa niż podczas mobilizacji w 2022 roku, kiedy to kraj odwiedziło 461,2 tys. obywateli Federacji Rosyjskiej.

W tym samym okresie 2026 roku do Armenii przybyło 402,3 tys. Rosjan, podczas gdy rok wcześniej wskaźnik ten wynosił 344,7 tys. Wynik trzeciego kwartału 2025 roku również był rekordowy, jednak w 2026 roku liczba wyjazdów do tego kraju przekroczyła wszystkie wyniki z poszczególnych kwartałów od 2010 roku.

W okresie od lipca do września do Serbii wyjechało 64,8 tys. obywateli Federacji Rosyjskiej. To o około 14 tys. więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Poprzedni rekord odnotowano w trzecim kwartale 2024 roku — wówczas do tego kraju wyjechało 53,2 tysiąca Rosjan.

Jednocześnie statystyki służby granicznej obejmują wszystkich obywateli Rosji, którzy przekroczyli granicę z tymi państwami, niezależnie od celu podróży. Dlatego na podstawie tych danych nie da się ustalić, ile osób opuściło kraj na dłuższy czas właśnie z powodu wojny lub sytuacji politycznej.

Latem Rosjanie zaczęli aktywniej szukać możliwości wyjazdu z kraju z powodu plotek o mobilizacji. W lipcu liczba odpowiednich zapytań w wyszukiwarce „Yandex” osiągnęła najwyższy poziom od początku 2023 roku. W szczególności obywatele Federacji Rosyjskiej interesowali się krajami, do których można wyjechać bez wizy.

Wzrost zainteresowania emigracją potwierdziły również organizacje zajmujące się kwestiami przeprowadzki. W ramach projektu „Relokac” poinformowano, że liczba zgłoszeń od Rosjan dotyczących emigracji niemal się podwoiła. Wiele osób chciało jak najszybciej wyjechać do września–października, obawiając się wysłania na front. Według informacji serwisu „Meduza” od końca lipca agencje nieruchomości w Gruzji, Serbii i Armenii również otrzymywały znacznie więcej zapytań od Rosjan dotyczących długoterminowego wynajmu mieszkań.

Pod koniec lipca prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował o przygotowywanej przez Władimira Putina drugiej fali mobilizacji. Według niego Kreml planował zaangażować do wojny kolejne 300–500 tysięcy osób. Zełenski wyjaśnił to tym, że od początku roku Ministerstwo Obrony RF nie zdołało zwerbować wystarczającej liczby żołnierzy kontraktowych, przez co rosyjskiej armii coraz trudniej jest uzupełniać straty w szeregach.

Źródła serwisu „Werstka”, zbliżone do Kremla, również sugerowały, że po wrześniowych wyborach do Dumy Państwowej władze rosyjskie mogą wprowadzić stan wojenny i ogłosić mobilizację. Taką możliwość rozważali również niektórzy europejscy urzędnicy. Obawy przed nową falą poboru pojawiły się nawet wśród rosyjskich urzędników i pracowników punktów rekrutacyjnych. Z tego powodu radzili oni swoim bliskim opuszczenie kraju.

Informują o tym rosyjskie media propagandowe.

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