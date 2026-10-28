Ekspert wojskowy Oleg Żdanow zwrócił uwagę na pewną prawidłowość: w ciągu ostatnich 12 miesięcy Rosja przeprowadzała masowe ataki na Ukrainę w okresach pełni księżyca. Badacz nauk mistycznych Ihor Mekheda uważa, że takie zbiegi okoliczności mogą być celowe, i przypuszcza, że Władimir Putin oraz jego otoczenie mogą przypisywać zjawiskom astronomicznym szczególne znaczenie. Jednocześnie przypuszczenia te nie mają naukowego potwierdzenia.

W nocy z 26 na 27 października rosyjskie wojska przeprowadziły kolejny masowy atak.

Według eksperta wojskowego Olega Żdanowa rosyjskie wojska wielokrotnie przeprowadzały masowe ataki na Ukrainę podczas pełni księżyca. Zaznaczył, że zwrócił uwagę na tę prawidłowość, choć sam nie jest skłonny wierzyć w wyjaśnienia spiskowe.

„Tutaj pojawia się już nawet teoria spiskowa. Podczas każdej pełni księżyca przeprowadzają masowy ostrzał naszego kraju. Tak wskazują statystyki. Sam nie wierzę w teorie spiskowe i nie zajmuję się tym, ale taki zbieg okoliczności niestety istnieje” – powiedział Żdanow.

Zgodnie ze statystykami przytoczonymi w artykule, od października 2025 r. do 27 października 2026 r. włącznie Rosja przeprowadzała masowe ataki podczas każdej pełni księżyca. Chodzi o ataki dronami, rakietami lub ataki kombinowane.

Jednocześnie Rosja przeprowadzała zakrojone na szeroką skalę ataki również w inne dni. Sam fakt zbieżności dat nie dowodzi, że wybór czasu ataków jest powiązany z fazami Księżyca.

Badacz nauk mistycznych Ihor Mekheda, który wcześniej wysuwał hipotezę o zamiłowaniu Władimira Putina i jego otoczenia do szamanizmu i okultyzmu, stwierdził, że nie uważa tych zbieżności za przypadkowe.

„To nie są przypadkowe zbieżności. Widać wyraźnie, że dzieje się to świadomie” – mówi badacz Mekheda.

Twierdzi on, że niektóre rosyjskie ataki miały miejsce podczas zaćmień Słońca i Księżyca, zarówno podczas pełni, jak i nowiu. Według Mekhedy może to być związane z wyobrażeniami o mistycznym znaczeniu zjawisk astronomicznych.

„Niektóre rosyjskie ataki miały miejsce na przykład podczas zaćmień Słońca i Księżyca. Albo podczas pełni, albo podczas nowiu. Ma to swoje uzasadnienie. Czym jest pełnia księżyca? Jeśli weźmiemy pod uwagę starożytne tradycje duchowe różnych narodów świata, w szczególności tradycje wedyjskie, to uważa się tam, że między siłami wyższymi a ludźmi zawarto porozumienie. Zgodnie z nim siły wyższe zobowiązały się do udzielania pomocy. Pieczęcią tej umowy była pełnia księżyca. W Kremlu również uważa się, że pełnią oni pewną misję, że mają rządzić światem, że otrzymają pomoc, jeśli przeprowadzą ataki podczas pełni księżyca, w czasie pełni. Jest to jednak błędne przekonanie. Nawet współcześni przywódcy religijni z różnych krajów wypowiadali się, że siły wyższe nie są po stronie Rosjan”.

Przypuszczenia, że rosyjskie kierownictwo wybiera daty ataków ze względu na mistyczne przekonania, nie są poparte niezależnymi dowodami. Jest to interpretacja przedstawiona przez badacza.

Według Igora Mekhedy Władimir Putin może liczyć na zwycięstwo, przeprowadzając ataki podczas pełni księżyca.

„Putin liczy na pomoc sił światła, ponieważ uważa się za siłę światła. Despotyczni władcy zawsze uważali się za siły światła. Takim był również Hitler, który uważał się za zbawcę świata. Historia podaje również taki przykład: Hitler konsultował się z astrologami, którzy doradzali mu, kiedy przeprowadzać operacje wojskowe. Z kolei, gdy dowiedzieli się o tym Brytyjczycy, zadbali o to, by hitlerowscy astrolodzy otrzymywali nieprawdziwe dane, tak aby prognozy tych astrologów pokrywały się z możliwościami Anglików. Oznacza to, że oczekiwali operacji wojskowych tam, gdzie wskazywała na to odpowiednia prognoza. Archiwum zawierające takie dane zostało otwarte w 1970 roku” — mówi Ihor Mekheda.

Badacz dostrzega również podobieństwa między działaniami rosyjskich władz a działalnością Anenerbe — okultystyczno-ideologicznej organizacji III Rzeszy, utworzonej pod koniec lat 30.

„Organizacja ta starała się zalecać Trzeciej Rzeszy wykorzystywanie elementów mitów podczas operacji wojskowych. Oznacza to, że Rosja nie jest w tym pierwsza — znaczna część materiałów Anenerbe znajduje się, jak wiadomo, w Moskwie. Najwyraźniej je czytają i próbują odtworzyć. Jednak Trzeciej Rzeszy to nie pomogło — siły wyższe „dały jej po głowie” — podsumowuje badacz.

Jednocześnie Meheda zwrócił uwagę na datę rozpoczęcia pełnej inwazji Rosji na Ukrainę. Według niego nie jest jasne, dlaczego Władimir Putin rozpoczął inwazję 24 lutego 2022 roku, skoro pełnia księżyca miała miejsce 16 lutego.

„To pozostaje niezrozumiałe” – mówi Meheda.

Jak wiadomo, szereg wpływowych zachodnich mediów, powołując się na dane wywiadowcze, przypuszczało, że Rosja może rozpocząć pełną agresję właśnie 16 lutego 2022 roku.

Według badacza, nawet jeśli wcześniejsze ataki zbiegały się z pełnią księżyca, nie oznacza to, że następna pełnia koniecznie będzie wiązała się z masowanym atakiem.

Badacz etnografii i nauczyciel historii Jurij Dachno powiedział, że część społeczeństwa ukraińskiego tradycyjnie nadaje pełni księżyca mistyczne znaczenie.

„Podobno w takie noce ożywia się cała nieczysta siła. Na wsi starsi ludzie opowiadają, że w takie noce do domów podbiegały wilki i zaglądały przez okna; mówi się też, że jeśli istnieje czarownica, to podobno może ona chwilowo przemienić się w jakieś zwierzę. W ludowych wierzeniach istnieje nawet rada, że w stronę takiej istoty-wilkołaka należy rzucić srebrną monetę, a wtedy ujawni się jej prawdziwa twarz. Na podstawie takich motywów w dawnych czasach powstawały na przykład bajki. Nie jest wykluczone, że również Putin, przeprowadzając ostrzał w takie noce podczas pełni księżyca, może być zwolennikiem okultyzmu, który pragnie więcej krwi i zwiększenia zniszczeń na Ukrainie” – mówi Jurij Dachno.

Takie wyobrażenia należą do wierzeń ludowych i folkloru. Nie stanowią one dowodu na to, że fazy Księżyca wpływają na decyzje dowództwa wojskowego.

Informacje o ewentualnym zamiłowaniu Władimira Putina do obrzędów szamańskich pojawiały się już wcześniej w przestrzeni publicznej.

Była deputowana rosyjskiej Dumy Państwowej z partii „Jedna Rosja” Maria Maksakowa twierdziła, że prezydent Rosji ma skłonność do mistycznego myślenia i może wierzyć w skuteczność rytuałów szamańskich.

„Sądząc po licznych doniesieniach, odprawiali obrzędy szamańskie na Górze Garbatej wraz z Szojgu, ubrani w identyczne stroje. Mówi się, że spalili tam nawet kilka wielbłądów, aby Putin nie stracił resztek swojego zdrowia” – opowiadała w programie „Argument”.

Z kolei rosyjski politolog Walerij Solowiej, który krytykuje Władimira Putina, w 2022 roku twierdził, że ostateczną decyzję o pełnej inwazji rosyjski prezydent rzekomo podjął po rytuałach szamańskich, na które sprowadził Siergiej Szojgu.

Twierdzenia te są wypowiedziami konkretnych osób i same w sobie nie potwierdzają, że praktyki szamańskie miały wpływ na decyzję Kremla dotyczącą wojny przeciwko Ukrainie.

W artykule podkreślono również, że astrologia, tarologia, numerologia, wróżbiarstwo, proroctwa, czary ludowe i parapsychologia nie są dyscyplinami naukowymi, a związane z nimi przewidywania nie gwarantują, że opisane wydarzenia rzeczywiście nastąpią. Informacje te należy traktować krytycznie, a nie jako wiarygodną prognozę przyszłych ataków.

Rosyjskie wojska codziennie wysyłają po dwie–trzy fale dronów rakietowych w kierunku zachodnich obwodów Ukrainy. Głównymi celami ataków pozostaje infrastruktura energetyczna, w szczególności podstacje.

W ciągu doby – od rana 27 do rana 28 października – rosyjskie wojska przeprowadziły 50 ataków na 26 miejscowości w 14 gminach obwodu sumskiego. W wyniku ataków rannych zostało dwóch mężczyzn.

W wyniku kolejnego rosyjskiego ostrzału całkowicie zniszczono fabrykę ukraińskiej marki odzieży damskiej Helena.Mikhnich. O utracie zakładu produkcyjnego poinformowano słowami: „Fabryki już nie ma”.

Wcześniej Rosja zaatakowała zakład produkujący żywność w obwodzie odeskim.

Również podczas ataku na Kijów Rosja zniszczyła biuro ukraińskiej marki Nika Zemlyanikina.

Ponadto rosyjski ostrzał uszkodził zakład produkcyjny marki Harvest clothing.

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