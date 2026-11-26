Duma Państwowa Rosji na posiedzeniu plenarnym w czwartek, 26 listopada 2026 r., przyjęła w pierwszym czytaniu projekt ustawy dotyczącej automatycznego przeniesienia oszczędności emerytalnych obywateli do utworzonego dwa lata temu na mocy dekretu Władimira Putina „programu długoterminowych oszczędności” (PDS). Za środki emerytalne władze Federacji Rosyjskiej będą nabywać własne obligacje, aby nadal finansować wojnę.

Zgodnie z dokumentem od 1 kwietnia 2027 r. zaprzestanie się gromadzenia części emerytury opartej na oszczędnościach, a środki obywateli zostaną przeniesione do rezerw emerytalnych niepaństwowych funduszy emerytalnych i zaksięgowane na rachunkach PDS jako jednorazowa wpłata, która obejmie klientów NPF o łącznych oszczędnościach wynoszących 3,6 bln rubli (48 mld dolarów) oraz obywateli, którzy nie złożyli wniosków o przeniesienie swoich emerytur z państwowego WEB (około 3 bln rubli, czyli 40 mld dolarów), w celu zarządzania środkami, dla których Ministerstwo Finansów RF wyjaśniało wcześniej utworzenie państwowego „funduszu upoważnionego”.

Dzieje się to w sytuacji, gdy władze rosyjskie wydały dwie trzecie wolnych środków Funduszu Dobrobytu Narodowego i zapisały w trzyletnim budżecie wydatki wojskowe w wysokości 50 bln rubli (666,7 mld USD), dlatego środki emerytalne są niemal ostatnim źródłem finansowania wojny. Według szacunków analityków Alfa-Banku w wyniku reformy wsparcie otrzyma rynek obligacji federalnych (OFZ), które Ministerstwo Finansów RF emituje w celu sfinansowania deficytu budżetowego: w 2027 r. władze planują pożyczyć za pośrednictwem OFZ 6,1 bln rubli (81,3 mld USD), w 2028 r. — 5,8 bln rubli (77,3 mld USD), w 2029 roku – 5,7 bln rubli (76 mld dolarów), w wyniku czego do końca dekady dług publiczny Rosji wzrośnie do 24,1% PKB – najwyższego poziomu od 2002 roku. Ekonomista Igor Lipsić zauważył, że za pośrednictwem obligacji OFZ oszczędności emerytalne trafią do budżetu i ostatecznie zostaną wydane na wojnę, dodając, że fundusz po prostu nabywa obligacje federalne Ministerstwa Finansów, a wszystkie te środki zostaną wydane w czasie wojny na cele wojenne.

Źródło: The Moscow Times.

Rząd Rosji już trzeci rok z rzędu sprzedaje złoto z Funduszu Dobrobytu Narodowego, aby uzupełnić budżet federalny, wesprzeć banki państwowe oraz sfinansować zakrojone na szeroką skalę projekty infrastrukturalne i wojskowe. W latach 2022–2025 ilość złota w bilansie Funduszu zmniejszyła się o 71%.

Wypłaty gotówki z rosyjskich banków osiągnęły poziom katastrofalny dla systemu finansowego.

Czytaj nas na