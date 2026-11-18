Duma Państwowa Federacji Rosyjskiej odrzuciła projekt ustawy zgłoszony przez frakcję KPRF, który przewidywał zakaz posiadania nieruchomości poza granicami Rosji przez deputowanych, senatorów, urzędników państwowych oraz członków ich rodzin. Większość parlamentarna zablokowała ten projekt, nie popierając kursu na tak zwaną „nacjonalizację elit”.

Autorzy projektu ustawy podkreślali, że urzędnicy kierujący państwem powinni wiązać swoją przyszłość z krajem i nie utrzymywać „zapasowych przystani” za granicą. Jednak już wiosną komisja rządowa wydała negatywną opinię na temat tej inicjatywy. Komuniści już wielokrotnie – w latach 2014, 2020 i 2022 – próbowali wprowadzić podobne ograniczenia, jednak wszystkie te próby zostały zablokowane. Analogiczne propozycje innych frakcji w poprzednich latach również nie znalazły poparcia.

Obecnie wielu rosyjskich wysokich urzędników i parlamentarzystów nadal posiada elitarne nieruchomości w krajach europejskich. W szczególności wiceprzewodniczący Dumy Państwowej Aleksander Babakow posiada mieszkanie w Paryżu oraz posiadłość w pobliżu Wersalu, a żona przewodniczącego komisji ds. ochrony konkurencji Walerija Hartunga jest właścicielką nieruchomości w Szwajcarii i na Cyprze.

Źródło: strona internetowa KPRF.

Natomiast Duma Państwowa RF w ciągu trzech minut uchwaliła ustawę o ograniczeniu dostępu do książek autorów uznanych za agentów zagranicznych oraz zatwierdziła podwyższenie kar za dyskredytowanie tradycyjnych wartości do 60 tysięcy dolarów.

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