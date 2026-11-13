Na kierunku Huliaipole ukraińskie siły zbrojne nadal skutecznie przeciwdziałają rosyjskim dronom w przestrzeni powietrznej. Spadochroniarze z oddziału „Apacze” wykryli i zniszczyli punkt dowodzenia wrogimi dronami typu „Molnia”, który okupanci próbowali zorganizować w jednym z wieżowców w Huliaipolu.

Według niego poważnym problemem są drony, zwłaszcza tanie modele typu „Molnia”. W październiku w strefie odpowiedzialności korpusu odnotowano około 1300 takich dronów, z których większość została unieszkodliwiona lub zniszczona. Właśnie dlatego zniszczenie punktu sterowania i wystrzeliwania tych bezzałogowych statków powietrznych w Huliaipolu stało się niekwestionowanym sukcesem.

„Wróg próbował umieścić punkt startowy dla „Molni” w jednym z wieżowców. Znajduje się on w centrum Huliaipola. Nasi obrońcy, nasze lotnicze służby wywiadowcze oraz wywiad cybernetyczny zdołali w ciągu pewnego czasu zebrać wystarczającą ilość danych. Informacje zostały przeanalizowane, wyciągnięto właściwe wnioski. Podjęto decyzję o zastosowaniu ataków typu „mid-strike” – zauważył starszy oficer wydziału komunikacji 7. korpusu Sił Powietrznych.

237. oddzielny batalion systemów bezzałogowych „Apachi” znakomicie wykonał zadanie. Jak zaznaczył Siergiej Lefter, punkt dowodzenia został zniszczony za pomocą dronów Fire Point, pomimo aktywnego oporu Rosjan.

„Zakres środków przeciwdziałania stosowanych przez przeciwnika jest w rzeczywistości dość szeroki. Są to zarówno środki walki elektronicznej, jak i zwykłe karabiny maszynowe. My natomiast stosujemy różne środki typu mid-strike w zależności od odległości. Zdarzają się też przypadki zestrzeleń – nie wszystkie drony docierają do celu w stanie nienaruszonym, ale i tak nie są one zestrzeliwane aż tak często” – stwierdził Siergiej Lefter.

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O tym w programie „Armia TV” opowiedział Siergiej Lefter, starszy oficer wydziału komunikacji 7. korpusu Sił Powietrznych.

Siły Zbrojne Ukrainy (SZU) zniszczyły magazyny amunicji i dronów Rosji, punkt dowodzenia na Krymie oraz obiekty oddziału Rubikon.

Przypomnijmy, że w ciągu dnia 21 października oraz w nocy z 21 na 22 października oddziały Sił Obronnych Ukrainy przeprowadziły skuteczne ataki na kilka ważnych obiektów wojskowych rosyjskich okupantów. Informację tę podał Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

Ukraińskie siły zbrojne wykryły i zniszczyły rosyjski przeciwlotniczy kompleks rakietowy „Buk-M1”, którego okupanci używali do zwalczania ukraińskiego lotnictwa.

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