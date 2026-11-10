Na kierunku Kupiański oddziały 77. Samodzielnej Brygady Powietrznodesantowej Naddnieprskiej przeprowadziły serię precyzyjnych ataków na pozycje i środki techniczne rosyjskich sił okupacyjnych. Ponadto ukraińskie siły zbrojne nadal niszczą bojowe drony przeciwnika.

W trakcie operacji spadochroniarze niszczyli wrogie umocnienia, sprzęt łącznościowy oraz środki walki radioelektronicznej, które zapewniały koordynację działań rosyjskich oddziałów.

Oprócz ataków na cele naziemne żołnierze systematycznie przeciwdziałają dronom bojowym okupantów. Wśród zniszczonych aparatów znajdują się drony FPV, „Molnie” i „Lancety”. Ich likwidacja ogranicza możliwości rosyjskich sił zbrojnych w zakresie zadawania uderzeń na ukraińskie pozycje.

W brygadzie podkreślają, że pomimo trudnej sytuacji operacyjnej i prób wzmacniania sił przez przeciwnika, spadochroniarze nadal zadają straty okupantom.

Niszczenie wrogich środków technicznych zakłóca działanie rosyjskich oddziałów i utrudnia przeciwnikowi przygotowania do nowych działań ofensywnych.

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Nagranie z działań bojowych opublikowała 77. Oddzielna Brygada Powietrznodesantowa Naddnieprska.

Według danych Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy w ciągu ostatniej doby ukraińscy obrońcy zlikwidowali 2220 okupantów. Nowe dane dotyczące strat armii rosyjskiej opublikowano na dzień 10 listopada 2026 roku.

Na froncie doszło do 148 starć: najintensywniejsze miały miejsce na kierunkach Pokrowskim i Konstantynowskim.

W ciągu ostatniej doby Siły Zbrojne Ukrainy zlikwidowały na froncie 2 280 rosyjskich okupantów.

W ciągu doby na froncie odnotowano 140 starć, a najgorętszym kierunkiem pozostaje kierunek Pokrowski.

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