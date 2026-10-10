Liczba ofiar śmiertelnych w Zaporożu w wyniku porannego ostrzału ze strony rosyjskich najeźdźców wzrosła do 11

W Zaporożu liczba ofiar śmiertelnych rosyjskiego terrorystycznego nalotu z 10 października wzrosła do 11 osób. 16 osób odniosło rany. 11 października w Zaporożu ogłoszono dzień żałoby.

O wzroście liczby ofiar śmiertelnych poinformował pełniący obowiązki szefa administracji obwodowej Michaił Semikin.

„Obecnie wiadomo o 11 ofiarach śmiertelnych wśród ludności cywilnej. Wśród nich są troje dzieci. Pod gruzami zniszczonych budynków nadal trwają poszukiwania ludzi. Trwają akcje ratownicze. To straszny ból dla całego Zaporoża. Składam szczere kondolencje każdej rodzinie, która dziś straciła swoich bliskich” – napisał Semikin.

Przypomnijmy, że rano 10 października rosyjskie siły terrorystyczne kilkakrotnie zaatakowały Zaporoże za pomocą kierowanych bomb lotniczych.

Rano 10 października w miejscowości Komyshany w gminie Chersońskiej w wyniku ostrzału artyleryjskiego rosyjskich terrorystów ranny został 67-letni mężczyzna.

Rano 10 października rosyjskie siły zbrojne zaatakowały zachodnie regiony Ukrainy za pomocą dronów. We Lwowie i Iwano-Frankiwsku słychać było wybuchy, a siły obrony przeciwlotniczej odpierały atak z powietrza.

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