Na miejsce zawalenia się łuku przybyło sześć holowników, pogłębiarka, statek do usuwania wycieków ropy oraz inne jednostki pływające.

Świadczą o tym dane serwisu Vesselfinder, na które zwróciła uwagę redakcja „Werstki”.

Statki poruszają się po obu stronach mostu. Według serwisu w torze wodnym Cieśniny Kerczeńskiej pozostaje wystarczająco dużo miejsca na przepływ statków o niewielkim zanurzeniu.

Według informacji podanych przez serwis, Siły Obronne Ukrainy zaatakowały przeprawę 16 i 17 listopada. Podczas drugiego ataku 227-metrowy łuk części samochodowej mostu zawalił się do toru wodnego.

Źródło: „Werstka”.

W wyniku zniszczenia konstrukcji mostu krymskiego w nocy z 16 na 17 listopada na dnie kanału Kercz-Jenikal znalazło się około 6000 ton rosyjskiej stali. Z tego powodu żegluga między Morzem Czarnym a Morzem Azowskim, jak twierdzi autor wiadomości, jest praktycznie zablokowana: poza sztucznym torem wodnym cieśnina jest zbyt płytka, by mogły nią przepływać duże statki.

W nocy z 16 na 17 listopada Most Krymski ponownie stał się celem ataku. O ataku poinformował gauleiter okupowanego Krymu Siergiej Aksjonow, zaznaczając, że ruch transportowy przez most został tymczasowo wstrzymany.

W nocy z 16 na 17 listopada most krymski ponownie stał się celem ataku. Źródła OSINT donoszą o prawdopodobnym zawaleniu się samochodowego łuku mostu do wody, podczas gdy wyznaczone przez RF władze okupacyjne Krymu ogłosiły wstrzymanie ruchu transportowego przez most.

Dowódca Sił Systemów Bezzałogowych Robert Brovdi, o pseudonimie Madyar, opublikował zdjęcia dronów, które wykorzystano do uderzenia na most kerczeński 17 listopada. Ujawnił również jednostki zaangażowane we wspólną operację.

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