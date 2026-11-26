W nocy z 25 na 26 listopada szereg rosyjskich regionów oraz tymczasowo okupowanych terytoriów Ukrainy znalazło się pod atakiem dronów. Donoszono o licznych wybuchach, działaniach rosyjskiej obrony przeciwlotniczej, pożarach i zniszczeniach obiektów. W kilku portach lotniczych wprowadzono tymczasowe ograniczenia lotów.

W Nevinnomysku w obwodzie stawropolskim w Rosji zaatakowano elektrownię, która dostarcza energię elektryczną m.in. do zakładu produkującego komponenty do materiałów wybuchowych. Miejscowi mieszkańcy zgłaszali ponad 30 wybuchów.

Władze rosyjskie potwierdziły uszkodzenie obiektu i poinformowały, że wszystkie szkoły w mieście przeszły na nauczanie zdalne.

W Baszkirii, według wstępnych informacji, celem ataku stał się obiekt infrastruktury transportu ropy naftowej należący do spółki „Transneft-Ural”.

W Walujkach w obwodzie bielgorodzkim po ataku wybuchł pożar. Uszkodzeniu uległ również supermarket i sklep z artykułami pirotechnicznymi. Łącznie w regionie odnotowano dwóch rannych.

Wybuchy oraz działania rosyjskiej obrony przeciwlotniczej odnotowano również w tymczasowo okupowanych Mariupolu, Berdiańsku i regionie przyazowskim. Informacje o ewentualnych trafieniach na tych terytoriach są obecnie weryfikowane.

Według słów Piotra Andriuszczenki rosyjska obrona przeciwlotnicza została uruchomiona w obwodach rostowskim, woroneżskim, tulskim i penzeńskim, a także w kręgu krasnodarskim.

W obwodzie woroneżskim odnotowano uszkodzenia kilku budynków mieszkalnych.

Ze względu na zagrożenie atakami dronów wprowadzono tymczasowe ograniczenia dotyczące przyjmowania i odlotów samolotów na lotniskach w Krasnodarze, Wołgogradzie, Uljanowsku, Ufie i Kaliningradzie.

Według informacji Piotra Andriuszczenki, rano 26 listopada zagrożenie atakami dronów utrzymywało się w dziesięciu regionach Rosji.

Poinformował o tym kierownik Centrum Badań nad Okupacją Piotr Andruszczenko.

W nocy z 24 na 25 listopada doszło do wybuchów w pobliżu kilku obiektów przemysłowych. Atakom uległy rafinerie w Nowokujbyszewsku i Syzranie, a także, prawdopodobnie, stacja pompowania ropy.

W nocy z 25 na 26 listopada drony przeprowadziły atak na strefę przemysłową w Nevinomysku w obwodzie stawropolskim RF. Według informacji z kanałów OSINT oraz monitorujących Falcon i Astra, celem mogła być elektrownia Nevinomyssk, która dostarcza energię elektryczną do zakładów przemysłowych w regionie.

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