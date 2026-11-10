Drony zaatakowały okupowane Donieck i Ługańsk, Berdiańsk oraz regiony Rosji; doszło do rozległych przerw w dostawach prądu

W nocy z 9 na 10 listopada drony zaatakowały tymczasowo okupowane terytoria Ukrainy oraz szereg regionów Rosji. Po atakach w Doniecku i Ługańsku doszło do poważnych przerw w dostawach energii elektrycznej. O wybuchach informowali również mieszkańcy Berdianska, Sewastopola i obwodu nowogrodzkiego.

W Doniecku, po trafieniach w dzielnicy Pietrowskim, prawie całe miasto pozostało bez prądu.

Na tymczasowo okupowanym terytorium obwodu ługańskiego około godziny 22:22 poinformowano o uderzeniu w system energetyczny. Następnie w Ługańsku i innych miejscowościach doszło do rozległych przerw w dostawach prądu.

Administracja okupacyjna potwierdziła zakłócenia w dostawach energii elektrycznej w wyniku ataku dronów.

Jednocześnie liczba odbiorców, którzy zostali bez prądu, skala zniszczeń oraz orientacyjne terminy przywrócenia dostaw energii elektrycznej nie są na razie znane.

W tymczasowo okupowanym Berdiańsku lokalni mieszkańcy zgłaszali potężne wybuchy w rejonie Majaka. Informacje o ewentualnych trafieniach są obecnie weryfikowane.

W Sewastopolu rosyjska obrona przeciwlotnicza próbowała odeprzeć atak dronów. Gubernator okupacyjny Michaił Razwożajew oświadczył, że rzekomo zniszczono osiem dronów. Nie ma jednak potwierdzonych danych dotyczących trafień.

Seria wybuchów rozległa się również w mieście Stara Russa w obwodzie nowogrodzkim w Rosji. Prawdopodobnym celem ataku mógł być 123. zakład naprawczy lotniczy, który zajmuje się obsługą samolotów wojskowych Il-76, Il-78 i L-410.

Jednak informacje o zniszczeniu zakładu nie zostały na razie potwierdzone.

Ponadto rosyjska obrona przeciwlotnicza działała w obwodzie kałuskim.

Zagrożenie lotnicze związane z atakami dronów ogłoszono również w szeregu innych regionów Federacji Rosyjskiej, w szczególności w obwodach moskiewskim, rostowskim i woroneżskim, a także w kręgu krasnodarskim.

Informacje na temat skutków ataków w tych regionach są obecnie weryfikowane.

Poinformował o tym szef Centrum Badań nad Okupacją Piotr Andriuszczenko

Przypomnijmy, że w obwodzie rostowskim w Rosji, w wyniku uderzenia drona typu FP-2, wstrzymano ruch na moście nad rzeką Mius na trasie R-280, którą rosyjscy okupanci nazywają „Noworosją”. Zakres uszkodzeń nawierzchni drogi odnotowano na zdjęciach satelitarnych.

Przypomnijmy, że w obwodzie rostowskim w Rosji w wyniku ataku dronów uszkodzony został most nad rzeką Mius na autostradzie „Noworosja”, łączącej Rostów nad Donem z tymczasowo okupowanymi terytoriami Ukrainy.

Przypomnijmy, że w nocy z 4 na 5 listopada drony zaatakowały rafinerię ropy naftowej w Riazaniu, która jest jednym z największych zakładów rafineryjnych w Rosji. W wyniku ataku w mieście wybuchły pożary w obiektach przemysłowych, a część Riazania pozostała bez dostaw energii elektrycznej.

W październiku 2026 roku w Rosji wstrzymano lub odwołano prawie 34 tysiące lotów z 69,2 tysiąca zaplanowanych. Główną przyczyną były regularne ograniczenia w funkcjonowaniu lotnisk spowodowane zagrożeniem atakami dronów.

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