23 listopada około godziny 19:26 rosyjskie wojska ostrzelały miasto Izium w obwodzie charkowskim. Według wstępnych danych okupanci użyli rakietowych systemów ognia salwowego (RSOW). W wyniku ataku ranne zostały dwie osoby.

„Obecnie wiadomo o dwóch poszkodowanych, którym udzielana jest niezbędna pomoc medyczna” – informuje miejska administracja wojskowa w Iziumie.

Według jej danych jedno z trafień odnotowano w rejonie targu kolejowego; jeden dom prywatny został zniszczony, a kolejne 7 uległo uszkodzeniu.

Rosyjskie wojska ostrzelały Izium, jedna osoba zginęła.

Okupanci przeprowadzili nalot na Izium, trzy osoby odniosły rany

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