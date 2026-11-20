20 listopada w rejonie Saltivskim w Charkowie odnotowano uderzenie rosyjskiego bezzałogowego statku powietrznego z napędem odrzutowym na terenie otwartym.

W wyniku ataku ranne zostały dwie osoby.

Źródło: Ihor Terechow.

W czwartek, 19 listopada, rosyjskie wojska zaatakowały Izium w obwodzie charkowskim. W wyniku uderzenia zniszczono klatkę schodową budynku wielorodzinnego; pod gruzami mogą znajdować się ludzie. Co najmniej 12 osób odniosło obrażenia, w tym czworo dzieci.

W nocy z 19 na 20 listopada celem ataku stała się placówka medyczna w dzielnicy Szewczenkowskiej miasta. W wyniku ataku wybito ponad 50 okien, a cztery osoby odniosły obrażenia.

W dzielnicy Szewczenkowskiej w Charkowie rosyjski dron uderzył w budynek wielorodzinny na wysokości drugiego piętra.

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