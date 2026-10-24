Były minister ekologii Jurij Kostenko stwierdził, że Rosja stopniowo traci przewagę nuklearną, którą odziedziczyła po Związku Radzieckim. Według niego, z powodu braku finansowania kraj ten traci potencjał swojej triady jądrowej, a możliwość zastosowania przez niego broni strategicznej budzi wątpliwości.

Jak twierdzi Jurij Kostenko, proces degradacji rosyjskiego potencjału jądrowego rozpoczął się w 2006 roku. Wiąże to z brakiem środków na utrzymanie triady nuklearnej – strategicznych kompleksów rakietowych rozmieszczonych na lądzie, atomowych okrętów podwodnych oraz lotnictwa strategicznego.

„Po rozpadzie Związku Radzieckiego kryzys, który ogarnął Federację Rosyjską, zmusił ją do znacznego ograniczenia wydatków na utrzymanie potencjału jądrowego. Od 2006 roku rozpoczęła się jego gwałtowna degradacja” – stwierdził były minister.

Kostenko twierdzi, że na początku lat 2010–2015 Rosja straciła już parytet nuklearny ze Stanami Zjednoczonymi. Według jego oceny problemy dotyczą przede wszystkim rakiet nośnych, podziemnych wyrzutni oraz podwodnej floty atomowej. W szczególności wiąże on degradację floty z ograniczeniem ćwiczeń i liczby rejsów bojowych.

Jako przykład przewagi USA Kostenko podał reakcję Rosji na groźby użycia broni jądrowej. Według niego, po oświadczeniu Dmitrija Miedwiediewa prezydent USA Donald Trump zagroził zbliżeniem amerykańskich atomowych okrętów podwodnych do Rosji, po czym strona rosyjska zaprzestała tej retoryki.

„Obecnie, jak wskazują te ośrodki analityczne, nie ma już parytetu między Rosją a Stanami Zjednoczonymi. Nikt nie wie, w jakim stanie są rakiety znajdujące się w silosach – mam na myśli rosyjskie – i czy w ogóle wystartują, gdy zostanie wydany, na przykład, rozkaz ich wystrzelenia. Właśnie w tym tkwi problem rosyjskiego potencjału jądrowego” – powiedział Kostenko.

Osobno były minister opowiedział o swoich doświadczeniach z negocjacji dotyczących rozbrojenia jądrowego Ukrainy. W latach 1992–1993 stał na czele rządowej delegacji Ukrainy podczas negocjacji z Federacją Rosyjską, a w parlamencie kierował grupą roboczą zajmującą się strategią rozbrojenia jądrowego.

Jak twierdzi, był jedyną osobą cywilną, którą strona rosyjska wpuściła do zakładu produkującego taktyczną broń jądrową „Swerdłow-45” na Uralu. Tam dowiedział się, że 68% personelu inżynieryjno-technicznego zakładu stanowili etniczni Ukraińcy.

Kostenko stwierdził również, że ukraińscy specjaliści poinformowali go, iż głowice jądrowe, które Ukraina przekazywała Rosji, nie zawsze były całkowicie niszczone. Według niego utylizowano obudowy głowic, podczas gdy uran i pluton mogły być ponownie wykorzystane do produkcji innych rodzajów broni jądrowej lub przetworzone na paliwo jądrowe.

Kostenko dodał, że Rosja do dziś wykorzystuje ukraiński uran do produkcji paliwa jądrowego, które sprzedaje między innymi krajom zachodnim.

Taką opinię wyraził w wywiadzie dla kanału YouTube „Dumaj” były minister ochrony środowiska naturalnego i bezpieczeństwa jądrowego Ukrainy, poseł do parlamentu pięciu kadencji Jurij Kostenko.

Przypomnijmy, że Rosja rozbudowuje swój arsenał jądrowy w kontekście wojny przeciwko Ukrainie.



Rosja zwiększa potencjał jądrowy na okupowanym Krymie i przygotowuje się do ekspansji wojskowej w kierunku Europy – poinformowało Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

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