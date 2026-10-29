Borys Filatow, burmistrz Dniepru, oświadczył, że odpowiedzialności za rosyjski atak na dworzec nie można zrzucać na „Ukrzaliznicę”, lokalne władze ani instytucje państwowe. Skrytykował również urzędników za wykorzystywanie tragedii do celów wizerunkowych oraz wzajemne oskarżenia.

Według Filatowa uderzenie nastąpiło w obszarze między torami nr 10 a 11, czyli na piątym peronie. Twierdzi on, że z tego miejsca technicznie nie było możliwości szybkiego dotarcia do podziemnego przejścia.

„Nie ponosi za to winy ani „Ukrzaliznyca”, ani miasto, ani państwo. Winę za to ponosi wyłącznie Rosja” – podkreślił burmistrz.

Filatow wezwał urzędników państwowych do zaprzestania publicznych prób zrzucania odpowiedzialności i wykorzystywania tragedii do własnego PR-u.

„Hej, urzędnicy państwowi! Przestańcie traktować ludzi jak głupców!” – napisał.

Burmistrz skrytykował również ciągłe przerzucanie odpowiedzialności między władzami państwowymi, samorządem lokalnym, administracjami wojskowymi i odpowiednimi resortami. Jego zdaniem zamiast niekończących się kontroli, nowych wytycznych i publicznych oskarżeń urzędnicy powinni lepiej zrozumieć sytuację w terenie.

Osobno Filatow wyraził oburzenie z powodu sposobu przedstawiania pracy lekarzy ratujących ciężko rannych w miejskich szpitalach. Uważa, że w kontekście ich pracy niedopuszczalne jest przekształcanie tragedii w kampanię wizerunkową poszczególnych urzędników.

„Trwa wojna. Krwawa i straszna. Dość już kłamstw, podstępów i manipulacji. Lepiej już być niegrzecznym, surowym, a nawet używać przekleństw […] Ale trzeba mówić szczerze. Mówić prawdę. Zrozumiale i jasno” – podsumował burmistrz.

Źródło: Borys Filatow (Facebook)

29 października prezydent Wołodymyr Zełenski opublikował nagranie z miejsca rosyjskiego ataku na dworzec kolejowy w Dnieprze. Według wstępnych danych w wyniku ataku dronem rakietowym zginęło 13 osób, a dziesięć zostało rannych.

Przypomnijmy, że okupanci zaatakowali dworzec kolejowy w Dnieprze, w wyniku czego zginęło co najmniej 13 osób.

Ukrzaliznytsia podała szczegóły dotyczące rosyjskiego ataku na dworzec kolejowy w Dnieprze, w wyniku którego zginęli i zostali ranni pasażerowie cywilni. Według informacji podanych przez spółkę, na dworcu ogłoszono z wyprzedzeniem alarm powietrzny, a po stwierdzeniu podwyższonego zagrożenia rozpoczęto ewakuację pasażerów pociągu elektrycznego, który miał jechać do Zaporoża. Do momentu uderzenia pozostało ponad 10 minut.

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