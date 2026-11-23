Od wieczora 22 listopada skutki rosyjskich ataków odnotowano w 12 obwodach Ukrainy oraz w Kijowie. W wyniku ostrzałów zginęło sześć osób, a kolejne 32 odniosły rany.

„W Dnieprze wróg uderzył na teren dworca kolejowego. Uszkodzono wagony pasażerskie; jedna osoba odniosła rany. Rosjanie zaatakowali również stację kolejową w obwodzie żytomierskim, a rano – zajezdnię lokomotyw w Charkowie. W obwodzie charkowskim celem ataków były podstacje elektryczne i linie energetyczne. W Charkowie rosyjski dron uderzył w hotel. W Lozowej w wyniku porannych ataków rannych zostało 11 osób” – napisał Serhij Korecki na swoim kanale w Telegramie.

Według słów premiera, rano Rosjanie zabili trzy osoby w Zaporożu, a także uszkodzili tamtejszy szpital.

W Kramatorsku dron zaatakował samochód ewakuacyjny: dwie osoby zginęły, cztery zostały ranne, a w Nikopolu w wyniku ostrzału artyleryjskiego zginęła jedna osoba, w mieście uszkodzono liceum zawodowe.

Ponadto odnotowano zniszczenia infrastruktury cywilnej w obwodach kijowskim, sumskim, odeskim, winnym i poltawskim, a w Kijowie fragmenty drona spadły na teren placówek edukacyjnych.

„Ogółem od wieczora zginęło sześć osób, a 32 zostały ranne, w tym jedno dziecko. Trwają działania ratownicze na miejscu wczorajszego rosyjskiego ataku na pięciopiętrowy budynek mieszkalny w rejonie Wyshhorodzkim w obwodzie kijowskim. Liczba ofiar śmiertelnych wzrosła do 11 osób. Składamy szczere kondolencje rodzinom i bliskim” – napisał Korecki.

Poinformował o tym premier Ukrainy Serhij Korecki.

W obwodzie winnickim w wyniku nocnego ataku Rosji uszkodzono zakład przemysłowy i budynki mieszkalne.

Wcześniej Rosja uszkodziła wieżowiec w Charkowie, są ranni.

Rosjanie od wieczora ponad 10 razy zaatakowali obwód dniepropetrowski, są ranni.

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