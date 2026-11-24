Zdjęcie: Rosja zaatakowała 11 obwodów Ukrainy: w Zaporożu zginęły dwie osoby
W nocy z 23 na 24 listopada rosyjskie wojska przeprowadziły ataki na budynki mieszkalne, obiekty energetyczne, infrastrukturę kolejową oraz przedsiębiorstwa cywilne w jedenastu obwodach Ukrainy.
W Zaporożu okupanci zaatakowali dzielnice mieszkalne za pomocą kierowanych bomb lotniczych. W wyniku ataku zginęły dwie osoby, a 44 zostały ranne, w tym dzieci. Uszkodzonych zostało również dziesięć budynków mieszkalnych.
W obwodach żytomierskim i rówieńskim celem ataków stały się podstacje elektryczne, a w obwodzie czernihowskim – infrastruktura kolejowa. Ponadto w Żytomierzu uszkodzono budynki mieszkalne, a w obwodzie kirowogradzkim rosyjskie wojska zaatakowały infrastrukturę gazociągową.
Atakom uległy budynki mieszkalne w obwodach mykolaivskim, odeskim i sumskim. W obwodach dniepropetrowskim i charkowskim w wyniku ataków rosyjskich dronów ranne zostało po dwie osoby.
Poinformował o tym premier Ukrainy Serhij Korecki.
Liczba rannych w wyniku ataku na Zaporoże wzrosła do 32, wśród nich czworo dzieci.
Rosyjski atak na Zaporoże pochłonął życie dwóch osób, a kolejne 22 odniosły obrażenia.