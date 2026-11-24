W nocy z 23 na 24 listopada rosyjskie wojska przeprowadziły ataki na budynki mieszkalne, obiekty energetyczne, infrastrukturę kolejową oraz przedsiębiorstwa cywilne w jedenastu obwodach Ukrainy.

W Zaporożu okupanci zaatakowali dzielnice mieszkalne za pomocą kierowanych bomb lotniczych. W wyniku ataku zginęły dwie osoby, a 44 zostały ranne, w tym dzieci. Uszkodzonych zostało również dziesięć budynków mieszkalnych.

W obwodach żytomierskim i rówieńskim celem ataków stały się podstacje elektryczne, a w obwodzie czernihowskim – infrastruktura kolejowa. Ponadto w Żytomierzu uszkodzono budynki mieszkalne, a w obwodzie kirowogradzkim rosyjskie wojska zaatakowały infrastrukturę gazociągową.

Czytaj nas na